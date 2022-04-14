ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировал первый в мире изотермический тест AmpliSens® SC2-IT, который одновременно выявляет два различных участка генома коронавируса SARS-CoV-2. Его применение позволит существенно повысить выявляемость вируса и снизить вероятность ложноотрицательного результата, сообщили в Роспотребнадзоре.
Время получения результата также сократится: если для обычного ПЦР-теста требуется полтора часа, то для новой разработки – всего 20-25 минут. Набор реагентов работает на основе петлевой изотермической амплификации, в результате которой воспроизводятся сразу два наименее изменчивых участка генома коронавируса.
– Мы постоянно отслеживаем все изменения, которые происходят с геномом коронавируса, пользуясь данными базы геномных последовательностей VGARus (Virus Genome Aggregator of Russia), изучаем, в каких именно участках генома происходят мутации, – пояснил один из разработчиков тест-системы, руководитель научной группы разработки новых молекулярно-биологических технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Петров. – Создание новой версии изотермической тест-системы, нацеленной сразу на два наиболее консервативных участка генома SARS-CoV-2, стало своего рода «ответом» наших ученых на темпы мутации вируса.
Инновационная разработка пока рассматривается учеными как резервная на случай, если появятся трудно определяемые другими тестами мутации коронавируса. Все компоненты теста производятся локально в ЦНИИ и не зависят от зарубежных поставок.