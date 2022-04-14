



20 апреля в регионе стартует федеральная онлайн-программа «Управление финансами в бизнесе» для предпринимателей, организованная Деловой Средой Сбера и Государственным автономным учреждением Волгоградской области «Мой бизнес».

Цель программы — предоставить знания для грамотного управления финансами предпринимателям любого уровня.

Участники программы прослушают серию онлайн вебинаров, возьмут в работу чек-листы и материалы от спикеров, а также дополнительно смогут получить знания с платформы Деловой среды, необходимые для развития бизнеса.

После обучения каждый участник сможет:

• Разработать финансовый план;

• Разработать финансовый отчет для управления бизнесом;

• Выбрать наиболее эффективные формы регистрации и системы налогообложения;

• Понять, как анализировать финансовые показатели и отчеты.

Спикерами программы выступят действующие федеральные предприниматели с опытом построения устойчивого бизнеса. Стартует онлайн-программа 20 апреля с темой «Основы финансовой грамотности предпринимателя». В рамках первого вебинара слушателям расскажут об управлении финансами в компании, о том, какие бывают варианты финансирования бизнеса, какая разница между финансовой стратегией, финансовым планом и бюджетом

и о том, как правильно сделать прогноз доходов и расходов. Первым спикером станет Анастасия Валова, Генеральный Директор и основатель компании «AYA GROUP CONSULTING», педприниматель с франчайзинговой сетью, имеющей более 30 заведений по России, эксперт по систематизации бизнеса и финансовому планированию, бизнес-тренер.

Сергей Вяткин, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка: «Построение эффективного и успешного бизнеса возможно во многом благодаря развитию владельца своего дела. Мы же всегда готовы оказать поддержку предпринимателям, как традиционными финансовыми инструментами, так и разнообразными обучающими программами. У каждого желающего будет возможность развить свои бизнес-компетенции и повысить знания в области предпринимательства, накопить позитивный опыт благодаря спикерам или же по-новому взглянуть на свой бизнес».

По окончании обучения выдается сертификат о прохождении программы и подарки отличившимся участникам.

Участие бесплатное, однако на программу нужно зарегистрироваться на официальном сайте https://learn.dasreda.ru/russia/34/finance . Там же можно узнать подробную информацию о программе и спикерах.



