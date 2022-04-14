В Волгоградской области при поддержке Сбера стартует федеральная онлайн-программа «Управление финансами в бизнесе»
Экономика 14.04.2022 08:07 Новости компаний
14.04.2022 08:07 Новости компаний
20 апреля в регионе стартует федеральная онлайн-программа «Управление финансами в бизнесе» для предпринимателей, организованная Деловой Средой Сбера и Государственным автономным учреждением Волгоградской области «Мой бизнес».
Цель программы — предоставить знания для грамотного управления финансами предпринимателям любого уровня.
Участники программы прослушают серию онлайн вебинаров, возьмут в работу чек-листы и материалы от спикеров, а также дополнительно смогут получить знания с платформы Деловой среды, необходимые для развития бизнеса.
После обучения каждый участник сможет:
• Разработать финансовый план;
• Разработать финансовый отчет для управления бизнесом;
• Выбрать наиболее эффективные формы регистрации и системы налогообложения;
• Понять, как анализировать финансовые показатели и отчеты.
Спикерами программы выступят действующие федеральные предприниматели с опытом построения устойчивого бизнеса. Стартует онлайн-программа 20 апреля с темой «Основы финансовой грамотности предпринимателя». В рамках первого вебинара слушателям расскажут об управлении финансами в компании, о том, какие бывают варианты финансирования бизнеса, какая разница между финансовой стратегией, финансовым планом и бюджетом
и о том, как правильно сделать прогноз доходов и расходов. Первым спикером станет Анастасия Валова, Генеральный Директор и основатель компании «AYA GROUP CONSULTING», педприниматель с франчайзинговой сетью, имеющей более 30 заведений по России, эксперт по систематизации бизнеса и финансовому планированию, бизнес-тренер.
Сергей Вяткин, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка: «Построение эффективного и успешного бизнеса возможно во многом благодаря развитию владельца своего дела. Мы же всегда готовы оказать поддержку предпринимателям, как традиционными финансовыми инструментами, так и разнообразными обучающими программами. У каждого желающего будет возможность развить свои бизнес-компетенции и повысить знания в области предпринимательства, накопить позитивный опыт благодаря спикерам или же по-новому взглянуть на свой бизнес».
По окончании обучения выдается сертификат о прохождении программы и подарки отличившимся участникам.
Участие бесплатное, однако на программу нужно зарегистрироваться на официальном сайте https://learn.dasreda.ru/russia/34/finance. Там же можно узнать подробную информацию о программе и спикерах.
Реклама
Банк «Открытие» предлагает клиентам скидку 0,5 процентных пункта по льготным ипотечным программам14.04.2022 10:33
Экономика 14.04.2022 10:33
Сбер обнулил комиссию за зачисление зарплаты14.04.2022 08:57
Экономика 14.04.2022 08:57
Солярка подешевела в Волгоградской области на четверть рубля14.04.2022 08:03
Экономика 14.04.2022 08:03
В марте инфляция в Волгоградской области разогналась до 10%14.04.2022 06:15
Экономика 14.04.2022 06:15
В Волгоградской области приступили к выращиванию борщевого набора13.04.2022 14:34
Экономика 13.04.2022 14:34
Как помогать в новых реалиях: инновации платформы СберВместе13.04.2022 14:21
Экономика 13.04.2022 14:21
Банк «Открытие» снизил ставки по кредиту наличными до 11,9%13.04.2022 14:17
Экономика 13.04.2022 14:17
Банк «Открытие» внедрил депозитный конвейер от резидента «Сколково» – компании FIS13.04.2022 13:14
Экономика 13.04.2022 13:14
Рекомендации клиентам Сбера по работе мобильного приложения СберБанк Онлайн на платформе Android13.04.2022 10:20
Экономика 13.04.2022 10:20
Сбер реализовал приём электронных сертификатов онлайн13.04.2022 09:59
Экономика 13.04.2022 09:59
В Волгоградской области выросло число компаний-банкротов13.04.2022 07:47
Экономика 13.04.2022 07:47
Волгоградский бизнесмен Александр Малашкин купил «Диамант на Комсомольской»12.04.2022 21:34
Экономика 12.04.2022 21:34
По данным Сбера объем выдачи «Семейной ипотеки» вырос в 4 раза в I квартале12.04.2022 16:12
Экономика 12.04.2022 16:12
ВТБ упрощает расчеты своих клиентов с нерезидентами12.04.2022 15:04
Экономика 12.04.2022 15:04
ВТБ: продажи новой льготной ипотеки сопоставимы с апрелем 2020 года12.04.2022 14:28
Экономика 12.04.2022 14:28
Реклама