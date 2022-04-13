Расследования 13.04.2022 13:44
13.04.2022 13:44
34-летний житель Новоаннинского района Волгоградской области предстал перед судом за незаконную торговлю топливом. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, индивидуальный предприниматель Н.Крюков обвиняется в получении более 13 миллионов рублей прибыли за реализацию пропана. Несмотря на то, что у него не было лицензии на этот вид деятельности, это не помешало ему спокойно продавать сжиженный газ на заправке, расположенной на трассе Р-22 «Каспий» у поворота на поселок Панфилово-хутор Шарашенский Новоаннинского района. Причем делал он это на протяжении почти трех лет – с января 2018 года по февраль 2021 года.
В результате реализации потребителям сжиженного углеводородного газа за указанный период времени предприниматель, по версии следствия, получил доход на сумму свыше 13,5 млн. руб. Мужчине может грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.
Фото из архива ИА "Высота 102".
Реклама
В СК назвали причину смертельного ДТП с волгоградским автобусом в Саратове13.04.2022 12:11
Расследования 13.04.2022 12:11
Волгоградцу дали год строгача за пьяную езду по сельским дорогам13.04.2022 11:18
Расследования 13.04.2022 11:18
Волгоградцы горбатятся и толстеют на работе13.04.2022 09:52
Расследования 13.04.2022 09:52
В Волгоградской области осудят женщину за продажу запрещенных таблеток для похудения12.04.2022 15:15
Расследования 12.04.2022 15:15
Житель Подмосковья одурачил волгоградского бизнесмена на осетровом бизнесе12.04.2022 13:49
Расследования 12.04.2022 13:49
В Волгоградской области 44-летнего жителя подозревают в растлении 12-летней12.04.2022 13:18
Расследования 12.04.2022 13:18
Беременную волгоградку несколько дней держал «в плену» и избивал ее ухажер12.04.2022 12:44
Расследования 12.04.2022 12:44
Мстительный пешеход в Волгограде ножом проткнул колеса иномарки12.04.2022 09:34
Расследования 12.04.2022 09:34
Стали известны подробности о рецидивисте, задержанном на посту под Волгоградом11.04.2022 18:35
Расследования 11.04.2022 18:35
Сообщника мошенников в наручниках доставили из Северного Кавказа в Волгоград11.04.2022 18:00
Расследования 11.04.2022 18:00
Волгоградский облсуд отменил приговор сборщику металлолома за «кражу» ржавой трухи11.04.2022 15:30
Расследования 11.04.2022 15:30
В Волгограде вскрыли мухлеж при регистрации земли в частную собственность11.04.2022 14:37
Расследования 11.04.2022 14:37
В СК сообщили подробности смерти дорожника при замене колеса у КАМАЗа под Волгоградом11.04.2022 13:40
Расследования 11.04.2022 13:40
Задержанного в Волгограде за взятку полковника УФСИН поместили в СИЗО №111.04.2022 13:39
Расследования 11.04.2022 13:39
Два брата из Ростова обложили «дурью» четыре района Волгограда11.04.2022 11:26
Расследования 11.04.2022 11:26
Реклама