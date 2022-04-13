Расследования

Волгоградский предприниматель стал миллионером на нелегальной торговле пропаном

Расследования 13.04.2022 13:44
13.04.2022 13:44


34-летний житель Новоаннинского района Волгоградской области предстал перед судом за незаконную торговлю топливом. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, индивидуальный предприниматель Н.Крюков обвиняется в получении более 13 миллионов рублей прибыли за реализацию пропана. Несмотря на то, что у него не было лицензии на этот вид деятельности, это не помешало ему спокойно продавать сжиженный газ на заправке, расположенной на трассе Р-22 «Каспий» у поворота на поселок Панфилово-хутор Шарашенский Новоаннинского района. Причем делал он это на протяжении почти трех лет – с января 2018 года по февраль 2021 года. 
В результате реализации потребителям сжиженного углеводородного газа за указанный период времени предприниматель, по версии следствия,  получил доход на сумму свыше 13,5 млн. руб.  Мужчине может грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет. 
Фото из архива ИА "Высота 102". 

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