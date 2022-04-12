ВТБ упрощает расчеты своих клиентов с нерезидентами





Банк ВТБ внедрил в линейку транзакционных продуктов возможность открытия расчётного счета типа «С» для исполнения обязательств резидентов перед нерезидентами по отдельным операциям согласно указу Президента РФ от 5 марта 2022 г. №95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Данное решение призвано упростить расчеты клиентов ВТБ с нерезидентами и минимизировать риски технического дефолта перед иностранными кредиторами. Открытие счёта производится в валюте Российской Федерации.





Режим банковского счёта типа «С» позволит нерезидентам РФ получать от российских компаний денежные средства по ряду сделок, брокерским и клиринговым счетам, а также ошибочно проведенным транзакциям. Поступившие суммы иностранные представители могут направить на оплату налогов, покупку ОФЗ, уплату комиссий уполномоченному банку (который осуществляет обслуживание по счёту) и другие операции, предусмотренные разрешением.





Для открытия расчётного счёта российской компании-должнику нужно направить в банк ВТБ специальное заявление об открытии банковского счёта типа «С» на имя иностранного юридического лица-кредитора с обязательным указанием на источник возникновения обязательств. Для открытия продукта сумма перечислений в счёт исполнения обязательств перед иностранными кредиторами должна превышать 10 млн рублей в месяц или быть эквивалентной этой сумме в иностранной валюте по официальному курсу Банка России, установленному на 1-ое число каждого месяца.





- Банк ВТБ одним из первых запустил возможность открытия расчётного счёта для погашения внешних долгов российских компаний. Данный финансовый инструмент будет служить гарантом для иностранных инвесторов, что российские компании выполняют свои обязательства и своевременно производят все выплаты. В свою очередь, резиденты РФ смогут закрыть вопрос технического дефолта. Запуская этот транзакционный продукт, мы руководствовались потребностями наших клиентов, для которых открытие счёта происходит в максимально сжатые сроки, – отметил Александр Боциев, начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ.





Справка: Режим счета типа «С» был запущен согласно Решению Совета директоров Банка России об установлении режима счета типа «С» для целей исполнения обязательств резидента перед нерезидентом, установленных в указе Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. №95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».







