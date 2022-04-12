ВТБ упрощает расчеты своих клиентов с нерезидентами

Экономика 12.04.2022 15:04 Новости компаний
12.04.2022 15:04 Новости компаний
Банк ВТБ внедрил в линейку транзакционных продуктов возможность открытия расчётного счета типа «С» для исполнения обязательств резидентов перед нерезидентами по отдельным операциям согласно указу Президента РФ от 5 марта 2022 г. №95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Данное решение призвано упростить расчеты клиентов ВТБ с нерезидентами и минимизировать риски технического дефолта перед иностранными кредиторами. Открытие счёта производится в валюте Российской Федерации.
Режим банковского счёта типа «С» позволит нерезидентам РФ получать от российских компаний денежные средства по ряду сделок, брокерским и клиринговым счетам, а также ошибочно проведенным транзакциям. Поступившие суммы иностранные представители могут направить на оплату налогов, покупку ОФЗ, уплату комиссий уполномоченному банку (который осуществляет обслуживание по счёту) и другие операции, предусмотренные разрешением.
Для открытия расчётного счёта российской компании-должнику нужно направить в банк ВТБ специальное заявление об открытии банковского счёта типа «С» на имя иностранного юридического лица-кредитора с обязательным указанием на источник возникновения обязательств. Для открытия продукта сумма перечислений в счёт исполнения обязательств перед иностранными кредиторами должна превышать 10 млн рублей в месяц или быть эквивалентной этой сумме в иностранной валюте по официальному курсу Банка России, установленному на 1-ое число каждого месяца.
- Банк ВТБ одним из первых запустил возможность открытия расчётного счёта для погашения внешних долгов российских компаний. Данный финансовый инструмент будет служить гарантом для иностранных инвесторов, что российские компании выполняют свои обязательства и своевременно производят все выплаты. В свою очередь, резиденты РФ смогут закрыть вопрос технического дефолта. Запуская этот транзакционный продукт, мы руководствовались потребностями наших клиентов, для которых открытие счёта происходит в максимально сжатые сроки, – отметил Александр Боциев, начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ.
Справка: Режим счета типа «С» был запущен согласно Решению Совета директоров Банка России об установлении режима счета типа «С» для целей исполнения обязательств резидента перед нерезидентом, установленных в указе Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. №95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».
Реклама
По данным Сбера объем выдачи «Семейной ипотеки» вырос в 4 раза в I квартале12.04.2022 16:12
Экономика 12.04.2022 16:12
ВТБ: продажи новой льготной ипотеки сопоставимы с апрелем 2020 года12.04.2022 14:28
Экономика 12.04.2022 14:28
Банк «Открытие» приглашает на конференцию по розничной торговле12.04.2022 13:05
Экономика 12.04.2022 13:05
Банк «Открытие» увеличит продажи кредитных продуктов за счет внедрения технологии распознавания документов12.04.2022 11:38
Экономика 12.04.2022 11:38
Рекомендации клиентам Сбера по работе мобильного приложения СберБанк Онлайн на платформе iOS12.04.2022 11:21
Экономика 12.04.2022 11:21
Волгоградская область получит 56 млн рублей на развитие промышленности12.04.2022 10:36
Экономика 12.04.2022 10:36
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными12.04.2022 09:26
Экономика 12.04.2022 09:26
Кредитный бум: волгоградцы стали брать больше займов11.04.2022 21:11
Экономика 11.04.2022 21:11
Банк «Открытие»: в течение двух недель можно ожидать курса рубля на уровне 70-75 за доллар11.04.2022 19:35
Экономика 11.04.2022 19:35
Банк «Открытие»: мировые цены на уголь останутся высокими в краткосрочной перспективе11.04.2022 16:02
Экономика 11.04.2022 16:02
В СберБанк Онлайн запущен новый сервис для всех, кто получает зарплату, социальные выплаты или пенсию в Сбере11.04.2022 14:59
Экономика 11.04.2022 14:59
ВТБ за месяц продал более 1,5 тонн золотых слитков11.04.2022 14:54
Экономика 11.04.2022 14:54
«Югполиграфиздат» в Волгограде опроверг данные о риске массовых увольнений11.04.2022 14:21
Экономика 11.04.2022 14:21
Клиенты банка «Открытие» заработали за март на сберегательных продуктах 4 миллиарда рублей11.04.2022 12:32
Экономика 11.04.2022 12:32
В Волгоградской области приватизируют племзавод по производству мраморной говядины11.04.2022 12:21
Экономика 11.04.2022 12:21
Реклама