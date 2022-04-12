Экономика

ВТБ упрощает расчеты своих клиентов с нерезидентами

Экономика 12.04.2022 15:04 Новости компаний
12.04.2022 15:04 Новости компаний


Банк ВТБ внедрил в линейку транзакционных продуктов возможность открытия расчётного счета типа «С» для исполнения обязательств резидентов перед нерезидентами по отдельным операциям согласно указу Президента РФ от 5 марта 2022 г. №95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Данное решение призвано упростить расчеты клиентов ВТБ с нерезидентами и минимизировать риски технического дефолта перед иностранными кредиторами. Открытие счёта производится в валюте Российской Федерации.

Режим банковского счёта типа «С» позволит нерезидентам РФ получать от российских компаний денежные средства по ряду сделок, брокерским и клиринговым счетам, а также ошибочно проведенным транзакциям. Поступившие суммы иностранные представители могут направить на оплату налогов, покупку ОФЗ, уплату комиссий уполномоченному банку (который осуществляет обслуживание по счёту) и другие операции, предусмотренные разрешением.

Для открытия расчётного счёта российской компании-должнику нужно направить в банк ВТБ специальное заявление об открытии банковского счёта типа «С» на имя иностранного юридического лица-кредитора с обязательным указанием на источник возникновения обязательств. Для открытия продукта сумма перечислений в счёт исполнения обязательств перед иностранными кредиторами должна превышать 10 млн рублей в месяц или быть эквивалентной этой сумме в иностранной валюте по официальному курсу Банка России, установленному на 1-ое число каждого месяца.

- Банк ВТБ одним из первых запустил возможность открытия расчётного счёта для погашения внешних долгов российских компаний. Данный финансовый инструмент будет служить гарантом для иностранных инвесторов, что российские компании выполняют свои обязательства и своевременно производят все выплаты. В свою очередь, резиденты РФ смогут закрыть вопрос технического дефолта. Запуская этот транзакционный продукт, мы руководствовались потребностями наших клиентов, для которых открытие счёта происходит в максимально сжатые сроки, – отметил Александр Боциев, начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ.

СправкаРежим счета типа «С» был запущен согласно Решению Совета директоров Банка России об установлении режима счета типа «С» для целей исполнения обязательств резидента перед нерезидентом, установленных в указе Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. №95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Экономика
12.04.2022 16:12
Экономика 12.04.2022 16:12

0
Далее
Экономика
12.04.2022 14:28
Экономика 12.04.2022 14:28

0
Далее
Экономика
12.04.2022 13:05
Экономика 12.04.2022 13:05

0
Далее
Экономика
12.04.2022 11:38
Экономика 12.04.2022 11:38

0
Далее
Экономика
12.04.2022 11:21
Экономика 12.04.2022 11:21

0
Далее
Экономика
12.04.2022 10:36
Экономика 12.04.2022 10:36

0
Далее
Экономика
12.04.2022 09:26
Экономика 12.04.2022 09:26

0
Далее
Экономика
11.04.2022 21:11
Экономика 11.04.2022 21:11

0
Далее
Экономика
11.04.2022 19:35
Экономика 11.04.2022 19:35

0
Далее
Экономика
11.04.2022 16:02
Экономика 11.04.2022 16:02

0
Далее
Экономика
11.04.2022 14:59
Экономика 11.04.2022 14:59

0
Далее
Экономика
11.04.2022 14:54
Экономика 11.04.2022 14:54

0
Далее
Экономика
11.04.2022 14:21
Экономика 11.04.2022 14:21

0
Далее
Экономика
11.04.2022 12:32
Экономика 11.04.2022 12:32

0
Далее
Экономика
11.04.2022 12:21
Экономика 11.04.2022 12:21

0
Далее

Лента новостей

20:37
В Волжском в самый холодный день недели отключат отоплениеСмотреть фотографии
20:14
Поисковики в марте нашли живыми 10 пропавших волгоградцевСмотреть фотографии
19:15
В Волгограде раньше обычного зацвели абрикосы: грозит ли это урожаюСмотреть фотографии
18:54
«Нас вывел военный чеченец»: волгоградцы разыскивают пропавших в Мариуполе родныхСмотреть фотографии
18:07
«Покупатели стали скромнее»: волгоградцы из-за роста цен заметно умерили аппетитыСмотреть фотографии
17:06
В течение суток на Волгоград и область обрушится буря с грозами и градомСмотреть фотографии
16:35
Волгоградские садоводы смогут выкупить земли по упрощенной схемеСмотреть фотографии
15:48
Победителей викторины «Как безопасно жить в цифровом мире? Проверь себя» ждут призыСмотреть фотографии
15:45
В Волжском инвалид-колясочник, запертый на 5 этаже, справил новосельеСмотреть фотографии
15:45
Грядущий капремонт дома-памятника в центре Волгограда разделил жильцов на два лагеряСмотреть фотографии
15:15
В Волгоградской области осудят женщину за продажу запрещенных таблеток для похуденияСмотреть фотографии
14:11
Капитал Медстрах напоминает: переболевшие COVID-19 могут пройти углубленную диспансеризацию бесплатно по полису ОМССмотреть фотографии
13:59
«Королева Бранденбургских ворот» Мария Лиманская отмечает 98-летиеСмотреть фотографии
13:49
Житель Подмосковья одурачил волгоградского бизнесмена на осетровом бизнесеСмотреть фотографии
13:20
Экс-директор спортшколы в Волгограде и его знакомый осуждены за аферу с ремонтом крышСмотреть фотографии
13:18
В Волгоградской области 44-летнего жителя подозревают в растлении 12-летнейСмотреть фотографии
12:53
COVID-19 застрял в Волгоградской области на одной отметкеСмотреть фотографии
12:44
Беременную волгоградку несколько дней держал «в плену» и избивал ее ухажерСмотреть фотографии
12:31
В Чернышковской ЦРБ Волгоградской области сменился главврачСмотреть фотографии
12:29
Волгоградцам напомнили о налоговых вычетах по расходам на медицину и лекарстваСмотреть фотографии
12:04
В СК сообщили подробности о найденном в гараже под Волгоградом трупеСмотреть фотографии
11:45
Поддержка бизнеса: «Ростелеком» улучшил качество сервиса в сегменте В2ВСмотреть фотографии
11:45
Крупная ярмарка откроется на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
11:32
На Пасху и Красную горку мэрия пустит автобусы к кладбищам ВолгоградаСмотреть фотографии
11:23
Сайты мэрии и гордумы Волгограда атакуют хакерыСмотреть фотографии
11:21
Рекомендации клиентам Сбера по работе мобильного приложения СберБанк Онлайн на платформе iOSСмотреть фотографии
11:13
Фонд капремонта Волгоградской области проверят аудиторыСмотреть фотографии
11:12
Ответ заезжему гостю: общественник оправдал Волгоград после видео ВарламоваСмотреть фотографии
10:36
Волгоградская область получит 56 млн рублей на развитие промышленностиСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде определили подрядчика для ремонта 66-летнего мостаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 