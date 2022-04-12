



ИА «Высота 102» в партнерстве с «Ростелеком» проводили викторину «Как безопасно жить в цифровом мире? Проверь себя» в течение двух недель с 28 марта по 10 апреля 2022 г. За это время посетители сайта, а также подписчики в ВКонтакте, Одноклассниках, Телеграм-канале агентства имели возможность проверить свои знания и выиграть приз.

Напомним, чтобы получить приз – промокод бесплатной месячной подписки на пользование мультимедийной платформой Wink от «Ростелекома», надо было правильно ответить минимум на 7 вопросов.

Тому, кто выполнил это условие в соцсетях и мессенджере, мы уже отправили промокоды.

Некоторые из участников викторины, кто использовал форму на сайте, остались анонимны. Тем не менее, призы ждут победителей.

Вы участвовали в викторине? Дали минимум 7 правильных ответов?

Присылайте до 14 апреля скрин с ответами и свои контакты на телефон +7 927-532-46-08 (Viber/ WhatsApp/Telegram), и приз – ваш!

А 15 апреля с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут мы разыграем среди победителей главный приз от «Ростелекома» – беспроводные наушники.