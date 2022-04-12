Телеком 12.04.2022 15:48
12.04.2022 15:48
ИА «Высота 102» в партнерстве с «Ростелеком» проводили викторину «Как безопасно жить в цифровом мире? Проверь себя» в течение двух недель с 28 марта по 10 апреля 2022 г. За это время посетители сайта, а также подписчики в ВКонтакте, Одноклассниках, Телеграм-канале агентства имели возможность проверить свои знания и выиграть приз.
Напомним, чтобы получить приз – промокод бесплатной месячной подписки на пользование мультимедийной платформой Wink от «Ростелекома», надо было правильно ответить минимум на 7 вопросов.
Тому, кто выполнил это условие в соцсетях и мессенджере, мы уже отправили промокоды.
Некоторые из участников викторины, кто использовал форму на сайте, остались анонимны. Тем не менее, призы ждут победителей.
Вы участвовали в викторине? Дали минимум 7 правильных ответов?
Присылайте до 14 апреля скрин с ответами и свои контакты на телефон +7 927-532-46-08 (Viber/ WhatsApp/Telegram), и приз – ваш!
А 15 апреля с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут мы разыграем среди победителей главный приз от «Ростелекома» – беспроводные наушники.
Реклама
Поддержка бизнеса: «Ростелеком» улучшил качество сервиса в сегменте В2В12.04.2022 11:45
Телеком 12.04.2022 11:45
Модуль «КриптоSDK» компании «Ростелеком» включен в единый реестр отечественного ПО04.04.2022 14:31
Телеком 04.04.2022 14:31
Новые возможности виртуальной АТС «Ростелекома» помогут компаниям повысить эффективность коммуникаций с клиентами01.04.2022 10:44
Телеком 01.04.2022 10:44
Встали на лыжи: более миллиона россиян посетили этой зимой олимпийские склоны31.03.2022 15:04
Телеком 31.03.2022 15:04
«Ростелеком» обеспечил работу системы видеонаблюдения на досрочном периоде ЕГЭ-202231.03.2022 11:56
Телеком 31.03.2022 11:56
МегаФон увеличивает емкость резерва облачной инфраструктуры в семь раз31.03.2022 11:22
Телеком 31.03.2022 11:22
«Ростелеком» лидирует на рынке платного ТВ для корпоративных клиентов по итогам 2021 года30.03.2022 12:44
Телеком 30.03.2022 12:44
РТКОММ организовал спутниковую связь на ежегодных гонках Берингия на Камчатке29.03.2022 08:42
Телеком 29.03.2022 08:42
Знать как применять: «Ростелеком» провел викторину по кибербезопасности среди волгоградских школьников28.03.2022 16:24
Телеком 28.03.2022 16:24
«Что? Где? Когда?»: «Ростелеком» провел интеллектуальную игру среди команд вузов ЮФО и СКФО25.03.2022 16:07
Телеком 25.03.2022 16:07
Новый уровень качества: пользователи «Ростелекома» в Волгоградской области на деле оценили работу техподдержки компании21.03.2022 14:40
Телеком 21.03.2022 14:40
В Волгоградской области на Telegram приходится 65% трафика в мессенджерах против 50% в феврале21.03.2022 13:44
Телеком 21.03.2022 13:44
KION покажет волгоградским зрителям новый сериал Валерии Гай Германики о женской борьбе за справедливость18.03.2022 10:57
Телеком 18.03.2022 10:57
Цифра становится ближе: «Ростелеком» модернизировал телеком-инфраструктуру во Фролово Волгоградской области17.03.2022 16:14
Телеком 17.03.2022 16:14
«Ростелеком-Солар» и «Доктор Веб» объединили усилия для борьбы с киберугрозами16.03.2022 17:10
Телеком 16.03.2022 17:10
Реклама