Телеком

Победителей викторины «Как безопасно жить в цифровом мире? Проверь себя» ждут призы

Телеком 12.04.2022 15:48
12.04.2022 15:48


ИА «Высота 102» в партнерстве  с «Ростелеком» проводили викторину «Как безопасно жить в цифровом мире? Проверь себя» в течение двух недель  с 28 марта по 10 апреля 2022 г. За это время посетители сайта, а также подписчики в ВКонтакте, Одноклассниках, Телеграм-канале агентства имели возможность проверить свои знания и выиграть приз.
Напомним, чтобы получить приз – промокод бесплатной месячной подписки на пользование мультимедийной платформой Wink от «Ростелекома», надо было правильно ответить минимум на 7 вопросов. 
Тому, кто выполнил это условие в соцсетях и мессенджере, мы уже отправили промокоды.
Некоторые из участников викторины, кто использовал форму на сайте, остались анонимны. Тем не менее, призы ждут победителей.
Вы участвовали в викторине? Дали минимум 7 правильных ответов? 
Присылайте до 14 апреля скрин с ответами и свои контакты на телефон +7 927-532-46-08 (Viber/ WhatsApp/Telegram),  и приз – ваш!
А 15 апреля с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут мы разыграем среди победителей главный приз от «Ростелекома» – беспроводные наушники. 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Телеком
12.04.2022 11:45
Телеком 12.04.2022 11:45

0
Далее
Телеком
04.04.2022 14:31
Телеком 04.04.2022 14:31

0
Далее
Телеком
01.04.2022 10:44
Телеком 01.04.2022 10:44

0
Далее
Телеком
31.03.2022 15:04
Телеком 31.03.2022 15:04

0
Далее
Телеком
31.03.2022 11:56
Телеком 31.03.2022 11:56

0
Далее
Телеком
31.03.2022 11:22
Телеком 31.03.2022 11:22

0
Далее
Телеком
30.03.2022 12:44
Телеком 30.03.2022 12:44

0
Далее
Телеком
29.03.2022 08:42
Телеком 29.03.2022 08:42

0
Далее
Телеком
28.03.2022 16:24
Телеком 28.03.2022 16:24

0
Далее
Телеком
25.03.2022 16:07
Телеком 25.03.2022 16:07

0
Далее
Телеком
21.03.2022 14:40
Телеком 21.03.2022 14:40

0
Далее
Телеком
21.03.2022 13:44
Телеком 21.03.2022 13:44

0
Далее
Телеком
18.03.2022 10:57
Телеком 18.03.2022 10:57

0
Далее
Телеком
17.03.2022 16:14
Телеком 17.03.2022 16:14

0
Далее
Телеком
16.03.2022 17:10
Телеком 16.03.2022 17:10

0
Далее

Лента новостей

15:48
Победителей викторины «Как безопасно жить в цифровом мире? Проверь себя» ждут призыСмотреть фотографии
15:45
В Волжском инвалид-колясочник, запертый на 5 этаже, справил новосельеСмотреть фотографии
15:45
Грядущий капремонт дома-памятника в центре Волгограда разделил жильцов на два лагеряСмотреть фотографии
15:15
В Волгоградской области осудят женщину за продажу запрещенных таблеток для похуденияСмотреть фотографии
14:11
Капитал Медстрах напоминает: переболевшие COVID-19 могут пройти углубленную диспансеризацию бесплатно по полису ОМССмотреть фотографии
13:59
«Королева Бранденбургских ворот» Мария Лиманская отмечает 98-летиеСмотреть фотографии
13:49
Житель Подмосковья одурачил волгоградского бизнесмена на осетровом бизнесеСмотреть фотографии
13:20
Экс-директор спортшколы в Волгограде и его знакомый осуждены за аферу с ремонтом крышСмотреть фотографии
13:18
В Волгоградской области 44-летнего жителя подозревают в растлении 12-летнейСмотреть фотографии
12:53
COVID-19 застрял в Волгоградской области на одной отметкеСмотреть фотографии
12:44
Беременную волгоградку несколько дней держал «в плену» и избивал ее ухажерСмотреть фотографии
12:31
В Чернышковской ЦРБ Волгоградской области сменился главврачСмотреть фотографии
12:29
Волгоградцам напомнили о налоговых вычетах по расходам на медицину и лекарстваСмотреть фотографии
12:04
В СК сообщили подробности о найденном в гараже под Волгоградом трупеСмотреть фотографии
11:45
Поддержка бизнеса: «Ростелеком» улучшил качество сервиса в сегменте В2ВСмотреть фотографии
11:45
Крупная ярмарка откроется на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
11:32
На Пасху и Красную горку мэрия пустит автобусы к кладбищам ВолгоградаСмотреть фотографии
11:23
Сайты мэрии и гордумы Волгограда атакуют хакерыСмотреть фотографии
11:21
Рекомендации клиентам Сбера по работе мобильного приложения СберБанк Онлайн на платформе iOSСмотреть фотографии
11:13
Фонд капремонта Волгоградской области проверят аудиторыСмотреть фотографии
11:12
Ответ заезжему гостю: общественник оправдал Волгоград после видео ВарламоваСмотреть фотографии
10:36
Волгоградская область получит 56 млн рублей на развитие промышленностиСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде определили подрядчика для ремонта 66-летнего мостаСмотреть фотографии
10:16
Еще один город Волгоградской области завершил отопительный сезонСмотреть фотографии
09:56
В Волгограде взлетели цены на услуги «Яндекс.Такси»Смотреть фотографии
09:53
Институт ГОЧС предупредил о высоком риске природных пожаров в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:34
Мстительный пешеход в Волгограде ножом проткнул колеса иномаркиСмотреть фотографии
09:19
Под Волгоградом на 4-летнюю девочку набросился соседский песСмотреть фотографии
08:50
Владелец гаража в Волжском сгорел после ссоры с женойСмотреть фотографии
06:34
Из 10 тысяч жителей Волгоградской области заболели простудой 42 человекаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 