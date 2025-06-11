В арбузной мекке Волгоградской области провели апгрейд сотовой сети





Новые скорости мобильного интернета стали доступны жителям города Камышин и окрестным населённым пунктам – показатель здесь достигает 60 Мбит/с. Это стало возможным благодаря модернизации сети МегаФона и запуску новых базовых станций в Камышинском районе области.

Инженеры оператора провели рефарминг частотных диапазонов, переведя мощности из устаревших сетей 3G в LTE. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета в зоне действия обновлённой сети и снизить нагрузку в местах с активным трафиком.

Изменения коснулись непосредственно города Камышин, а также сел Вихлянцево, Белогорки, Антиповка, Пановка, Усть-Грязнуха, Госселекстанция. В этих населённых пунктах проживают более 110 тысяч человек. Новые базовые станции были установлены с учётом повышенной нагрузки на сеть в ряде локаций — рядом с жилыми кварталами, объектами культуры, школами. Позитивные изменения отразились на участке федеральной трассы Р-228 близ поселка Умет. Теперь водители и пассажиры, проезжающие по этой территории, могут связаться по видеосвязи с родными, загрузить карты, просмотреть новости или пообщаться в социальных сетях.

— Специалисты заранее обновили телеком‑оборудование перед сезоном высокого трафика. Камышинский район известен как один из крупных производителей арбузов в России. Здесь раскинулись тысячи гектаров бахчевых полей. Фермеры теперь имеют возможность оперативно получать информацию о погоде, ценах на рынке и логистике. Туристы же могут делиться впечатлениями в социальных сетях и бронировать места в агротуристических комплексах онлайн. С начала года интернет‑трафик в Камышинском районе вырос на 12% и составляет порядка 260 Тбайт в месяц. Это сопоставимо с беспрерывным просмотром 30 тысяч фильмов онлайн, — отметил директор МегаФона в Волгоградской области Антон Павленко.

Кроме того, с начала года оператор провел тюнинг сети также в Волгограде, Волжском, Городище, Светлом Яре и Средней Ахтубе.

Фото: МегаФон

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