Викторина: «Как безопасно жить в цифровом мире? Проверь себя»

Полезно знать 28.03.2022 10:49
28.03.2022 10:49
Безопасность при использовании различных гаджетов для поиска информации в сети, для общения в соцсетях и мессенджерах продолжает оставаться актуальной темой.
Совместно с компанией «Ростелеком» мы подготовили вопросы, ответив на которые, можно не только проверить свои знания, получить нужную информацию, но и выиграть приз!
Чтобы получить приз – промокод бесплатной месячной подписки на пользование мультимедийной платформой Wink от «Ростелекома», надо правильно ответить минимум на 7 вопросов.
Срок проведения викторины – до 10 апреля 2022 г.
Справка:
Мультимедийная платформа Wink имеет в каталоге более 300 каналов и 60 тысяч фильмов и сериалов, аудиокниги, сервис «Ростелеком. Лицей» с лекциями преподавателей лучших школ и вузов страны и многое другое.
Безопасность при пользовании интернетом обеспечивает антивирус от «Ростелекома». Он сохранит личные данные, в том числе при проведении онлайн платежей.
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