Викторина: «Как безопасно жить в цифровом мире? Проверь себя»





Безопасность при использовании различных гаджетов для поиска информации в сети, для общения в соцсетях и мессенджерах продолжает оставаться актуальной темой.

Совместно с компанией «Ростелеком» мы подготовили вопросы, ответив на которые, можно не только проверить свои знания, получить нужную информацию, но и выиграть приз!

Чтобы получить приз – промокод бесплатной месячной подписки на пользование мультимедийной платформой Wink от «Ростелекома», надо правильно ответить минимум на 7 вопросов.

Срок проведения викторины – до 10 апреля 2022 г.

Справка:

Мультимедийная платформа Wink имеет в каталоге более 300 каналов и 60 тысяч фильмов и сериалов, аудиокниги, сервис «Ростелеком. Лицей» с лекциями преподавателей лучших школ и вузов страны и многое другое.

Безопасность при пользовании интернетом обеспечивает антивирус от «Ростелекома». Он сохранит личные данные, в том числе при проведении онлайн платежей.