Телеком 11.06.2025 12:32 Реклама
0
11.06.2025 12:32 Реклама
Лето — время обновлений, ярких впечатлений и активного отдыха. Билайн предлагает своим клиентам выгодно подготовиться к отпускному сезону с акцией «Реально выгодные комплекты». При покупке смартфона до 7 июля 2025 года в комплекте со связью в билайне, дополнительными товарами и услугами вы можете получить выгоду до 10 000 рублей от его розничной цены (зависит от модели смартфона). В акции участвуют устройства от ведущих брендов — realme, TECNO, Honor, Samsung и Xiaomi.
Комплект со смартфоном, связью и аксессуаром обойдётся дешевле по сравнению с отдельной покупкой. Например, покупая в интернет-магазине билайна одну из самых интересных моделей акции, современную новинку realme 14T 8/256GB, за стоимость смартфона вы получаете 7500 бонусных рублей, которые можно потратить на связь, и зарядное устройство Hoco C73A USB-C. Ваша выгода составит 8 000 рублей.
Совершая покупку в офисах обслуживания билайна, вместо зарядного устройства можно выбрать пакеты настроек, страховые продукты, включая защиту экрана и дополнительную гарантию, а также подписки на сервисы билайн тв или книги билайн, а также стильный мерч.
Смартфон realme 14T 8/256GB — современная модель, сочетающая в себе высокое качество съёмки, стильный дизайн и высокую производительность. Благодаря мощной камере, ёмкому аккумулятору и оптимизированной системе он станет идеальным спутником как в повседневных делах, так и в летних путешествиях.
Совершайте покупки и готовьтесь к летнему сезону с выгодой в билайне!
Подробнее об условиях акции и ограничениях на сайте: beeline.ru.
Фото: билайн
Реклама ПАО «ВымпелКом».
г. Москва, ОГРН 1027700166636 erid:2VSb5yBqskU
Сервис «Книги билайн» стал одним из лидеров на рынке по объему электронных и аудиокниг06.06.2025 14:53 Реклама
Телеком 06.06.2025 14:53 Реклама
Встречаем лето: T2 усилила сеть в Волгоградской области к сезону отпусков30.05.2025 14:12 Реклама
Телеком 30.05.2025 14:12 Реклама
Чат-бот T2 помог клиентам более 35 миллионов раз30.05.2025 09:42
Телеком 30.05.2025 09:42
В сети появился город билайна – в нем раскрывается более 100 способов борьбы с мошенниками29.05.2025 17:01 Реклама
Телеком 29.05.2025 17:01 Реклама
Билайн и Альфа-банк запустили совместный сервис для борьбы с кибермошенничеством28.05.2025 11:13 Реклама
Телеком 28.05.2025 11:13 Реклама
T2 и ВолГУ подписали соглашение о сотрудничестве28.05.2025 09:08 Реклама
Телеком 28.05.2025 09:08 Реклама
Билайн обеспечил связью гостей парк-клуба «Дубровский»27.05.2025 16:29
Телеком 27.05.2025 16:29
T2 завоевала пять наград за лучший клиентский опыт23.05.2025 15:58 Реклама
Телеком 23.05.2025 15:58 Реклама
Билайн запускает VoLTE-роуминг23.05.2025 11:23 Реклама
Телеком 23.05.2025 11:23 Реклама
Волгоградцу почти 7,5 тысяч раз пытались дозвониться мошенники15.05.2025 14:52
Телеком 15.05.2025 14:52
МегаФон открыл портал для саморегистрации поставщиков15.05.2025 11:32 Реклама
Телеком 15.05.2025 11:32 Реклама
Т2 первой на телеком-рынке начисляет проценты на остаток минут и гигабайтов14.05.2025 11:16 Реклама
Телеком 14.05.2025 11:16 Реклама
Билайн в Волгоградской области в 2 раза ускорил мобильный интернет на федеральных трассах13.05.2025 15:29 Реклама
Телеком 13.05.2025 15:29 Реклама
Новая волна: в Волгоградской области помолодели дачники13.05.2025 11:24
Телеком 13.05.2025 11:24
Билайн запустил сервис по защите от мошенников с возвратом денежных средств12.05.2025 15:40 Реклама
Телеком 12.05.2025 15:40 Реклама