Экономика 11.04.2022 19:35
11.04.2022 19:35
Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич комментирует
Курс рубля слабо отреагировал на пятничные решения регулятора снизить ключевую ставку до 17% и ослабить ограничения на операции с валютой – на 14 часов понедельника он составил 78,3 за доллар. Эти решения можно расценивать как меры нормализации валютной политики, поэтому вероятно дальнейшее снятие валютных ограничений, а также возврат к элементам бюджетного правила.
Ранее – до эскалации конфликта – курс рубля поддерживался на пониженном уровне за счет интервенций Минфина в рамках бюджетного правила и оттока капитала. В условиях приостановки интервенций и многочисленных ограничений рубль мог продолжать укрепляться, однако сейчас это не отвечает интересам российской экономики.
Во-первых, это уменьшает доходы федерального бюджета и рублевый эквивалент ФНБ, расходы которого лишь растут под влиянием дополнительных социальных программ и программ поддержки экономики. Во-вторых, избыточное укрепление национальной валюты в результате резкого увеличения экспортных доходов отдельного сектора негативно влияет на развитие остальных секторов экономики, включая импортозамещение – этот процесс имеет название «голландская болезнь» и хорошо задокументирован. Снизить негативный эффект помогает так называемая стерилизация – изъятие избыточных экспортных доходов в государственные фонды. Они не раз создавались в странах, столкнувшихся с подобной проблемой: в Норвегии, Австралии, России, Азербайджане, Казахстане и других. Именно бюджетное правило выступает в России подобным стерилизующим механизмом. Поэтому политика Банка России направлена на предотвращение не укрепления рубля в принципе, а именно избыточного укрепления в результате временного сочетания спада импорта и ограничений на отток капитала.
Ослабление ограничений на отток капитала вряд ли окажет долгосрочное девальвационное влияние на рубль. Смягчение запрета на продажу наличной валюты банками и отмена комиссии на покупку валюты на фондовом рынке будут способствовать повышенному спросу со стороны населения вблизи коридора 70-75 рублей за доллар в горизонте ближайших недель. При этом какое-то время граждане будут по-прежнему ожидать сильного подорожания доллара, и покупка валюты внутри этого коридора будет восприниматься как выгодные условия хеджирование риска ослабления рубля – даже при сохранении высоких рублевых ставок.
Долгосрочная динамика рубля в условиях приостановки действия бюджетного правила будет определяться преимущественно размером доходов от нефтегазового экспорта. В условиях незаконченного конфликта курс рубля до конца года может колебаться в широких границах: он может как остаться на текущем уровне вследствие высоких цен, так и снизиться в случае введения частичного эмбарго.
Реклама
Кредитный бум: волгоградцы стали брать больше займов11.04.2022 21:11
Экономика 11.04.2022 21:11
Банк «Открытие»: мировые цены на уголь останутся высокими в краткосрочной перспективе11.04.2022 16:02
Экономика 11.04.2022 16:02
В СберБанк Онлайн запущен новый сервис для всех, кто получает зарплату, социальные выплаты или пенсию в Сбере11.04.2022 14:59
Экономика 11.04.2022 14:59
ВТБ за месяц продал более 1,5 тонн золотых слитков11.04.2022 14:54
Экономика 11.04.2022 14:54
«Югполиграфиздат» в Волгограде опроверг данные о риске массовых увольнений11.04.2022 14:21
Экономика 11.04.2022 14:21
Клиенты банка «Открытие» заработали за март на сберегательных продуктах 4 миллиарда рублей11.04.2022 12:32
Экономика 11.04.2022 12:32
В Волгоградской области приватизируют племзавод по производству мраморной говядины11.04.2022 12:21
Экономика 11.04.2022 12:21
Участок у озера в Волго-Ахтубинской пойме отдают в хозяйственные руки11.04.2022 10:16
Экономика 11.04.2022 10:16
ВТБ в Волгограде увеличил продажи ипотеки на 16%11.04.2022 09:38
Экономика 11.04.2022 09:38
СберБанк снизил ставки по ипотеке11.04.2022 09:33
Экономика 11.04.2022 09:33
В Волгограде магазины «МАН» перестали работать по ночам10.04.2022 15:58
Экономика 10.04.2022 15:58
Месторождение известняков и доломитов в Волгоградской области выставят на торги10.04.2022 09:34
Экономика 10.04.2022 09:34
Сбер снизил ставки по потребительским кредитам10.04.2022 09:08
Экономика 10.04.2022 09:08
Банк «Открытие»: регулятор может снизить ключевую ставку до 14-15% уже на ближайших заседаниях09.04.2022 13:37
Экономика 09.04.2022 13:37
Борщевой набор стремительно дорожает в Волгоградской области08.04.2022 19:45
Экономика 08.04.2022 19:45
Реклама