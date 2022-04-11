Сообщника мошенников в наручниках доставили из Северного Кавказа в Волгоград

Расследования 11.04.2022 18:00
11.04.2022 18:00
Волгоградские оперативники задержали на территории Северного Кавказа 26-летнего мужчину, причастного к серии телефонных мошенничеств. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, подозреваемый ранее арендовал в Волгограде квартиру и зарабатывал тем, что собирал и переводил деньги, полученные в результате обмана пенсионеров.
Сообщники мужчины звонили пожилым жителям Волгограда и сообщали, что их родственники совершили дорожно-транспортное происшествие. Чтобы избежать уголовной ответственности, они требовали деньги, которые нужно было спрятать в пакет с личными вещами. Затем за пакетом приезжал подозреваемый, забирал из него деньги и переводил на счета мошенников.
Мужчину задержали и доставили в Волгоград для проведения следственных действий. В ходе обысков по месту жительства у него изъяли мобильные телефоны, банковские карты и 92 тысячи рублей. Также у него изъяли автомобиль отечественного производства, который он купил на заработанные преступным путем деньги.
Установлено, что он причастен к пяти эпизодам мошенничества. В трех случаях он забрал у пенсионеров деньги в общей сумме более 1,5 млн рублей, в двух - довести преступный умысел до конца он не смог, так как потерпевшие сразу же обратились в полицию.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Полицейские устанавливают всех потерпевших, а также сообщников задержанного.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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