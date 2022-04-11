Экономика

ВТБ за месяц продал более 1,5 тонн золотых слитков

Экономика 11.04.2022 14:54 Новости компаний
11.04.2022 14:54 Новости компаний


По итогам первого месяца продаж ВТБ передал состоятельным клиентам более 1,5 тонн золотых слитков. Самым популярным объемом для приобретения драгоценного металла стали слитки весом 1 кг.
Банк получил свыше 400 заявок от клиентов с момента старта продаж. Средний вес сделки составляет 5 кг.
ВТБ предлагает своим клиентам мерные слитки золота высшей 999 пробы весом от одного до 26,6 кг, их стоимость рассчитывается по рыночным котировкам на момент покупки. Слитки необходимо предварительно заказать, а в день сделки оплатить – рублями или валютой, в рамках нового закона № 55-ФЗ, подписанного Президентом РФ 14 марта 2022 г.
«Исторически золото всегда было защитным инструментом, показывающим свои лучшие качества на горизонте 3-5 лет. В ситуации с большой долей неопределенности этот актив позволит диверсифицировать портфель, зафиксировать свои сбережения и сохранить капитал для будущих поколений. Приобретать золотые слитки с ВТБ сейчас удобно, быстро и выгодно, поскольку стоимость формируется на базе рыночной котировки с минимальным спредом», — прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегии».
В рамках продажи будут выпущены все необходимые сертифицирующие документы, получение самих слитков доступно в хранилище банка. Клиенты могут забрать физическое золото или оставить его в банке на ответственном хранении.

 

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