









В Волгограде сегодня, 18 октября, на втором этаже художественной галереи на ул. Краснознаменской, 6 открылась первая в городе выставка рисунков врачей-стоматологов. Специалисты из детской стоматологической поликлиники № 2, как оказалось, не только успешно лечат юных пациентов, но и обладают другими, подчас неожиданными талантами.





Цветы, животные, природа, люди, архитектура... Более 40 картин на самые разные сюжеты были представлены на открывшейся выставке. «Дыхание души», «Лучший друг», «Весь мир», «Детство», «Предвкушение отпуска» - в этих произведениях запечатлены незабываемые и дорогие сердцу моменты жизни. Некоторые посетители признавались, что представленные экспонаты выглядели как произведения вовсе не любителей, а профессиональных художников.







Как отмечают сами авторы представленных картин, идея продемонстрировать свое видение мира появилась спонтанно. Когда выяснилось, что количество работ оказалось настолько зашкаливающим, возникла потребность поделиться своим восприятием действительности. В том числе, с юными пациентами, у некоторых из которых до сих пор остается страх перед посещением стоматологов. Как дети выражают свои эмоции в рисунках, так и врачи показывают свой внутренний мир, свои переживания и фантазии. Такой доверительный диалог посредством художественного выражения чувств может стать залогом эффективного лечения и совместной работы на результат.







Уединение под спокойную музыку и пара свободных часов вечером после напряженных будней помогает сосредоточиться на творческом процессе и выплеснуть накопившиеся эмоции. Врачи-стоматологи не скрывают, что нашли свой способ борьбы со стрессом и серьезными нагрузками.

Идейным вдохновителем выставки рисунков стала заместитель главного врача ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2», врач-ортодонт Янина Боловина. А в организации выставки помогла директор художественной школы №1 им. Федорова Лидия Ишкова.





- Мне всегда хотелось посмотреть на наших врачей не с профессиональной точки зрения, а какими они могут быть за пределами своей функции. Я знаю, например, что у нас много докторов занимаются спортом. Не профессионально, но серьёзно. Кто-то вышивает или увлекается лепкой. Талантливых людей очень много. И, как выяснилось, среди нас очень много рисующих. Поэтому появилась такая идея - показать наших врачей с другой, может быть, необычной стороны. У нас недавно прошёл областной стоматологический форум. Мы общались на профессиональном уровне, но очень хотелось выйти за эти рамки и приоткрыть внутренний мир наших коллег. И хочется надеяться, что эта выставка станет шагом в этом направлении, — отметила специалист.





Янина Петровна поделилась, что для нее значит ее увлечение.

- У меня были несколько классов в художественной школе. Я - непрофессиональный художник, однако рисовать всегда хотелось. Иногда работаю в формате экспрессионизма — яркими красками. Иногда предпочитаю пастельные тона — или классические, или что-то сказочное. Как говорится, под настроение. Да, рабочая нагрузка серьезная, однако с девяти вечера до 12 часов ночи есть время. В среднем на одну картину уходит по два-три месяца. Рисую маслом, поэтому процесс чуть затягивается. Дома у меня около 20 работ, некоторые картины я дарю. Вдохновляет и поддерживает моя семья. Это помогает и дает хороший заряд. Кстати, некоторые из наших врачей уже решили пойти учиться в художественную школу. Так что наш пример оказался заразителен, — подчеркнула Янина Боловина.





Главный врач ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2», детский врач-стоматолог Анна Осыко также представила свои картины на выставке. Для данного увлечения собеседник информагенства всегда старается находить время, несмотря на занятость на работе и семейные дела.





- В детстве я ходила в художественную школу. А после окончания университета стала посещать мастер-классы по живописи, куда пригласила моя подруга. Меня это увлекло, и с тех пор периодически повышаю свой уровень на занятиях. Меня увлекают пейзажи, это позволяет расслабиться. При этом нравится сам процесс, даже не результат. Это позволяет отвлечься и погрузиться в мир, который ты изображаешь. И все проблемы и трудности улетучиваются, - поделилась Анна Осыко.







По словам художников-стоматологов, подобные выставки врачи планируют проводить примерно раз в год. И надеются, что к ним присоединятся и другие коллеги. Нынешняя экспозиция будет открыта до 29 октября включительно. Авторы работ приглашают волгоградцев посетить выставочный зал и оценить представленные работы.





