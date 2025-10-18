Общество

Задачи на логику, физподготовку и историю: молодежь прошла маршрутами проекта «Щит и меч Сталинграда»

Общество 18.10.2025 22:01
0
18.10.2025 22:01


Сегодня, 18 октября, в Центральном и Ворошиловском районах Волгограда молодежные команды решали спортивно-тактические задачи в рамках проекта «Щит и меч Сталинграда», передает V102.RU.



Мероприятие стартовало у памятника воинам 10-й дивизии войск НКВД и милиционерам Сталинграда - защитникам города в 1942-1943 годах. К мемориалу возложили цветы. Организаторы спортивно-тактической задачи выступили перед участниками с напутственным словом, а затем командам рассказали правила и раздали карты маршрутов, которые им нужно было пройти.


В мероприятии приняли участие команды пяти ключевых вузов региона, которые соревновались в знании истории, физической подготовке, а также показывали навыки оказания первой медицинской помощи.


Им необходимо было пройти шесть этапов проекта «Щит и меч Сталинграда», которые были проложены в двух районах Волгограда. На каждом этапе необходимо было решать поставленные задачи. Командную работу оценивали руководители этапов, для аутентичности одетые в форму сотрудников 10-й Дивизии НКВД


Так, в библиотеке им. Тургенева ребятам нужно было ответить на вопросы о Сталинградской битве и деятельности 10-й Дивизии НКВД. 




В музее «Бункер Сталинграда» участники проекта вычисляли диверсантов по краткому описанию из биографии, а в лицее №6 определяли подложные документы за максимально короткое время.




На остальных маршрутах, которые проходили через гимназию №5, ФОК «Волгамед» и спортивную площадку у музея «Россия - моя история», команды выполняли приемы оказания неотложной медицинской помощи, проходили полосу препятствий и сдавали «норматив чекиста» - это спортивные нормативы, предъявляемые к сотрудникам НКВД в 1940 году.


Проект «Щит и меч Сталинграда» уникальный. Аналогов в России ему нет. Он направлен на патриотическое воспитание молодежи, недопущение фальсификации истории. Организаторы отмечают, что в дальнейшем проект будет развиваться. Планируется увеличить количество маршрутов и заданий, расширить географию участников. 


Сегодня подсчет результатов и награждение победителей прошло у памятника чекистам, где участники команд могли немного отдохнуть, отведать каши и выпить горячий чай. Награды лучшим из лучших вручил руководитель Совета ветеранов ФСБ России.





Фото: Андрей Поручаев / V102.RU


