Здравоохранение

Волгоградской области выделили больше 1 миллиарда рублей на бесплатную медицину

Здравоохранение 11.04.2022 20:23
11.04.2022 20:23


Российские регионы дополнительно получат свыше 35,1 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт кабмина. 

Средства будут направлены из нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования его территориальным фондам в 74 регионах. В частности, Волгоградская область получит из федерального центра 1 миллиард 179 миллионов рублей. Деньги пойдут на оказание медицинской помощи жителям региона, в том числе и тем, у кого был диагностирован COVID-19. Надо отметить, что суммы более 1 миллиарда рублей выделены лишь нескольким регионам. 

Как пояснил Михаил Мишустин, прошлый год и начало текущего были крайне непростыми для системы здравоохранения. С увеличением числа заболевших выросла и финансовая нагрузка на медицинские учреждения, ведь они оказывали помощь большему количеству пациентов, закупали необходимые им лекарства и проводили исследования.

— Федеральное финансирование компенсирует возросшие расходы. Больницы и поликлиники и дальше смогут стабильно работать, чтобы граждане могли получить медицинскую помощь бесплатно, — подчеркнул  глава правительства.


Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Здравоохранение
10.04.2022 12:54
Здравоохранение 10.04.2022 12:54

0
Далее
Здравоохранение
10.04.2022 12:39
Здравоохранение 10.04.2022 12:39

0
Далее
Здравоохранение
10.04.2022 10:04
Здравоохранение 10.04.2022 10:04

0
Далее
Здравоохранение
07.04.2022 17:55
Здравоохранение 07.04.2022 17:55

0
Далее
Здравоохранение
07.04.2022 10:23
Здравоохранение 07.04.2022 10:23

0
Далее
Здравоохранение
06.04.2022 21:04
Здравоохранение 06.04.2022 21:04

0
Далее
Здравоохранение
05.04.2022 09:29
Здравоохранение 05.04.2022 09:29

0
Далее
Здравоохранение
05.04.2022 07:27
Здравоохранение 05.04.2022 07:27

0
Далее
Здравоохранение
03.04.2022 11:19
Здравоохранение 03.04.2022 11:19

0
Далее
Здравоохранение
02.04.2022 17:40
Здравоохранение 02.04.2022 17:40

0
Далее
Здравоохранение
29.03.2022 21:52
Здравоохранение 29.03.2022 21:52

0
Далее
Здравоохранение
29.03.2022 11:08
Здравоохранение 29.03.2022 11:08

0
Далее
Здравоохранение
29.03.2022 08:59
Здравоохранение 29.03.2022 08:59

0
Далее
Здравоохранение
29.03.2022 08:17
Здравоохранение 29.03.2022 08:17

0
Далее
Здравоохранение
24.03.2022 10:31
Здравоохранение 24.03.2022 10:31

0
Далее

Лента новостей

21:56
Дома и магазины в центре Волгограда останутся без света 12 апреляСмотреть фотографии
21:11
Кредитный бум: волгоградцы стали брать больше займовСмотреть фотографии
20:23
Волгоградской области выделили больше 1 миллиарда рублей на бесплатную медицинуСмотреть фотографии
20:04
В Волгограде разгрузился чат-бот для слежки за ценамиСмотреть фотографии
19:36
«Уверен, что добро победит»: британский журналист Грэм Филлипс по пути в Мариуполь встретился с волгоградцамиСмотреть фотографии
19:01
Житель Волгограда, спасаясь от угонщиков, выпрыгнул на ходу из Kia RioСмотреть фотографииCмотреть видео
18:36
В волгоградском ЦПКиО огненным шоу открыли сезон летних концертовСмотреть фотографии
18:35
Стали известны подробности о рецидивисте, задержанном на посту под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:28
Реконструкцию проспекта Жукова в Волгограде показали с высоты птичьего полетаСмотреть фотографии
18:13
Тело женщины нашли на козырьке подъезда высотки в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:05
Исчезнувший с глаз чиновников сгнивший лук нашелся в овраге в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:00
Сообщника мошенников в наручниках доставили из Северного Кавказа в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
17:50
Дорожного рабочего под Волгоградом раздавило между КАМАЗом и микроавтобусомСмотреть фотографии
17:28
На юге Волгограда иномарка влетела в автобус № 55Смотреть фотографии
17:05
Мину времен войны нашли у 11-этажки в ЖК ВолгоградаСмотреть фотографии
16:58
В Волгоградской области из-за паводка закрыли вход в пещеру колдунаСмотреть фотографии
16:54
Реконструктор площади Чекистов в Волгограде займется склоном за «Маяком»Смотреть фотографии
16:10
Выпавший из окна 47-летний волгоградец умер после забега по дворуСмотреть фотографии
16:09
Волгоградскую область на три дня захватит грозовой фронтСмотреть фотографии
16:08
Под Волгоградом на обочине дороги нашли мертвой пропавшую в марте женщинуСмотреть фотографии
15:58
Теплоход столкнулся с катером на Волге в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:30
Волгоградский облсуд отменил приговор сборщику металлолома за «кражу» ржавой трухиСмотреть фотографии
15:28
Голубоглазый мужчина с каштановыми волосами пропал в ВолжскомСмотреть фотографии
15:26
Рост населения зафиксирован в единственном районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:44
Трое мужчин украли рельсы с ж/д перегона на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
14:37
В Волгограде вскрыли мухлеж при регистрации земли в частную собственностьСмотреть фотографии
14:27
Награды ветерана ВОВ Тимофея Немова нашли и вернули внукам полицейские ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:21
«Югполиграфиздат» в Волгограде опроверг данные о риске массовых увольненийСмотреть фотографии
13:40
В СК сообщили подробности смерти дорожника при замене колеса у КАМАЗа под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:39
Задержанного в Волгограде за взятку полковника УФСИН поместили в СИЗО №1Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 