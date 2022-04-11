Волгоградской области выделили больше 1 миллиарда рублей на бесплатную медицину

Российские регионы дополнительно получат свыше 35,1 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт кабмина.

Средства будут направлены из нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования его территориальным фондам в 74 регионах. В частности, Волгоградская область получит из федерального центра 1 миллиард 179 миллионов рублей. Деньги пойдут на оказание медицинской помощи жителям региона, в том числе и тем, у кого был диагностирован COVID-19. Надо отметить, что суммы более 1 миллиарда рублей выделены лишь нескольким регионам.

Как пояснил Михаил Мишустин, прошлый год и начало текущего были крайне непростыми для системы здравоохранения. С увеличением числа заболевших выросла и финансовая нагрузка на медицинские учреждения, ведь они оказывали помощь большему количеству пациентов, закупали необходимые им лекарства и проводили исследования.

— Федеральное финансирование компенсирует возросшие расходы. Больницы и поликлиники и дальше смогут стабильно работать, чтобы граждане могли получить медицинскую помощь бесплатно, — подчеркнул глава правительства.