Налоговый вычет за обучение: кому положен и как его оформить





Профильный комитет Государственной думы РФ 11 апреля напомнил россиянам о возможности получения налоговых вычетов за обучение. Эксперты, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт ГД, разъяснили механизмы оформления вычетов, а также кому они причитаются.





Получать налоговые вычеты имеют право оплатившие ОЧНОЕ обучение:

Родители студентов, воспитанников детсадов, учащихся автошколы и школы, а также слушателей курсов иностранного языка в возрасте до 24 лет;

опекуны студентов, воспитанников детсадов, учащихся автошколы и школы, а также слушателей курсов иностранного языка в возрасте до 18 лет (либо бывшие опекуны студентов, воспитанников детсадов, учащихся автошколы и школы, а также слушателей курсов иностранного языка в возрасте до 24 лет);

братья и сестры студентов, воспитанников детсадов, учащихся автошколы и школы, а также слушателей курсов иностранного языка в возрасте до 24 лет, оплатившие обучение. Во всех перечисленных случаях обучение должно быть очным;

сам студент, учащийся автошколы или проходящий курсы иностранного языка, если он оплачивает обучение самостоятельно (в данном случае форма обучения значения не имеет).





Важное условие получения налогового вычета: образовательное учреждение должно иметь лицензию, при этом не важно, государственная это организация или частная. Она может быть даже иностранной.





Налоговый вычет начисляется за три прошедших года обучения. Оформить его можно как в налоговой, так и у работодателя.





Размеры налоговых вычетов:





Максимальная сумма, которая учитывается при исчислении вычета за собственное обучение либо обучение брата или сестры, в совокупности с другими расходами налогоплательщика, связанными, например, с лечением (за исключением дорогостоящего), уплатой взносов на накопительную часть трудовой пенсии, добровольное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение, прохождение независимой оценки своей квалификации, — 120 тыс. рублей.

Максимальная сумма, которая учитывается при исчислении вычета за обучение собственных или подопечных детей, — 50 тыс. рублей.

Дорогостоящее обучение лучше оплачивать поэтапно. Если вы сразу заплатите 300 тыс. рублей за три года обучения, то получите столько же, сколько получили бы, отдав 120 тыс. Выгоднее для получения вычета каждый год отдавать 100 тыс.





Список документов для оформления вычета:

справка 2-НДФЛ;

налоговая декларация по форме 3-НДФЛ;

заявление о возврате;

договор с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг;

платежные документы (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платежные поручения и т. п.);

Если вы платили не за себя: