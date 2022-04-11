Одного из беспредельщиков, расстрелявших волгоградца в Жилгородке, отправили под суд





Волгограде под суд идет 21-летний местный житель, который в ноябре прошлого года находился в компании, расстрелявшей водителя на перекрестке в Жилгородке. Как сообщила сегодня, 11 апреля, официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, молодой мужчина заключил со следствием соглашение и сядет на скамью подсудимых первым.

— Сегодня прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение в отношении 21-летнего жителя Волгограда. Он обвиняется в незаконном приобретении и хранении оружия, а также в укрывательстве особо тяжкого преступления, — сообщила представитель прокуратуры информагентству. — Вину в содеянном мужчина полностью признал, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.

Беспричинная стрельба по отечественной легковушке, напомним, была открыта беспредельщиками 17 ноября. Поздним вечером, как установили следователи, 21-летний обвиняемый и трое его знакомых остановились на пересечении улиц Краснополянской и 51-й Гвардейской дивизии в Дзержинском районе. Водитель следовавшего мимо авто остановился, подумав, что машина обвиняемого неисправна. Однако знакомый обвиняемого без объяснения причин произвел не менее 6 прицельных выстрелов из пистолета в водителя, предложившего свою помощь.

Как ранее сообщало информагентство, потерпевший получил ранение головы, однако самостоятельно смог обратиться за помощью к полицейским. Благодаря слаженной работе сотрудников МВД и медиков, мужчине удалось спасти жизнь.

— Оставив потерпевшего на месте происшествия, сообщники сели в автомобиль и уехали, — уточняет Оксана Черединина. — В дальнейшем обвиняемый спрятал пистолет в своей квартире.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области.

— Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд. Уголовное дело в отношении знакомого фигуранта уголовного дела, обвиняемого в покушении на убийство, а также еще двоих лиц, находится на стадии расследования.

21-летнему волгоградцу грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области