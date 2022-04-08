Происшествия

В полиции рассказали подробности жесткого ДТП на Нулевой Продольной в Волгограде

Происшествия 08.04.2022 08:44
08.04.2022 08:44


Четыре девушки пострадали в результате ДТП на Нулевой Продольной в центре Волгограда, случившегося в ночь на пятницу, 8 апреля. Виновником жесткой аварии стала 23-летняя девушка за рулем Skoda Octavia, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.



По данным полиции, водитель не справилась с управлением автомобилем, в результате чего машина наехала на бордюр, после чего врезалась в ограждение пешеходной зоны. У иномарки фактически оторвало полдвигателя, автомобилистка получила травмы. В машине находились еще три девушки, они также пострадали.


Информация о состоянии пострадавших в ДТП волгоградок уточняется в комитете здравоохранения Волгоградской области.


Напомним, кадры с места жесткой аварии напротив музея «Россия – моя история» в пойме реки Царицы были опубликованы после полуночи. Очевидцами происшествия стали десятки волгоградцев, в основном, молодежь, которая отдыхала в центре города.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео: "Остров свободы"/t.me.

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