В полиции рассказали подробности жесткого ДТП на Нулевой Продольной в Волгограде

Четыре девушки пострадали в результате ДТП на Нулевой Продольной в центре Волгограда, случившегося в ночь на пятницу, 8 апреля. Виновником жесткой аварии стала 23-летняя девушка за рулем Skoda Octavia, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
По данным полиции, водитель не справилась с управлением автомобилем, в результате чего машина наехала на бордюр, после чего врезалась в ограждение пешеходной зоны. У иномарки фактически оторвало полдвигателя, автомобилистка получила травмы. В машине находились еще три девушки, они также пострадали.
Информация о состоянии пострадавших в ДТП волгоградок уточняется в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Напомним, кадры с места жесткой аварии напротив музея «Россия – моя история» в пойме реки Царицы были опубликованы после полуночи. Очевидцами происшествия стали десятки волгоградцев, в основном, молодежь, которая отдыхала в центре города.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.
Видео: "Остров свободы"/t.me.