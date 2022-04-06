Расследования

Суд назначил экспертизу по иску экс-тренера волгоградского «Ротора» к Facebook*

Расследования 06.04.2022 21:24
06.04.2022 21:24



Солнцевский суд Москвы сегодня назначил экспертизу по иску бывшего футболиста сборной России Дмитрия Хохлова к соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская организация), сообщили ИА «Высота 102» в суде. На время проведения экспертизы производство по делу приостановлено.
Адвокат Анна Варганова сообщила федеральным СМИ, что рассмотрение дела будет возобновлено 30 июня, когда станут известны результаты экспертизы. Назначена она для того, чтобы оценить нанесенный Дмитрию Хохлову вред.
Как ранее сообщалось, Дмитрий Хохлов требует от социальной сети 150 миллионов рублей за блокировку его друзей и знакомых в Facebook*, упоминающих его фамилию. Сам Дмитрий Хохлов не является пользователем этой социальной сети. Ранее он заявлял, что данный иск не является попыткой заработать. Но выражал возмущение действиями модераторов. Напомним, иск был подан еще в июле 2021 года. 
* Соцсеть, признанная в России экстремистской.

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