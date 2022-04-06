Политика

Губернатор Бочаров выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского

Политика 06.04.2022 15:28
06.04.2022 15:28


Губернатор Волгоградской области выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского. 

— Андрей Бочаров направил телеграмму в Государственную Думу РФ, выразив соболезнования в связи с уходом из жизни популярного политика, основателя ЛДПР, общественного деятеля Владимира Вольфовича Жириновского, — сообщили  ИА «Высота 102» в пресс-службе областной администрации.  

Напомним, что о смерти политика днем 6 апреля сообщил  спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Владимир Жириновский скончался в результате болезни в одной из московских клиник.

ИА «Высота 102» опубликовало видео, сделанное в один из последних визитов Жириновского в Волгоград. 


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