Губернатор Волгоградской области выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

— Андрей Бочаров направил телеграмму в Государственную Думу РФ, выразив соболезнования в связи с уходом из жизни популярного политика, основателя ЛДПР, общественного деятеля Владимира Вольфовича Жириновского, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областной администрации.

Напомним, что о смерти политика днем 6 апреля сообщил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Владимир Жириновский скончался в результате болезни в одной из московских клиник.

ИА «Высота 102» опубликовало видео, сделанное в один из последних визитов Жириновского в Волгоград.