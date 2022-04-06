«Не надейся на государство»: в Москве скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Сегодня, 6 апреля, пришло трагическое известие о смерти выдающегося политика, лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщил в своем телеграм-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

— После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий и талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел, — написал в своем посте председатель нижней палаты российского парламента.

25 марта этого года многие федеральные и региональные СМИ сообщали о смерти Владимира Вольфовича, ссылаясь на сенатора Александра Пронюшкина. Володин в своем телеграм-канале опроверг поспешные заявления журналистов и посоветовал представителю Совфеда сложить полномочия.

Владимир Жириновский больше десятка раз посещал Волгоградскую область. В один из последних визитов политика в Волгоград в 2018 году он выступил с лекциями для студентов местных вузов. Редакция ИА «Высота 102» публикует повтор видео, сделанного во время этого визита.





Напомним, что общаясь с волгоградскими студентами, Владимир Вольфович советовал им не надеяться на государство. Как утверждал политик, каждый россиян прежде всего должен быть нацелен на личный результат.

— Не надейтесь. "Нам государство обязано"... Пусть будет социальная поддержка, но выработайте у себя эти качества. Всего добейся сам, ты можешь добиться! И квартиру, и машину, и зарплату, регистрацию, поездки. Чтобы не быть иждивенцем. Я бы сидел здесь перед вами, если бы я просил? Я все вырвал! Две квартиры, две машины, весь мир объехал!