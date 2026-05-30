



В Волгограде в течение 2026 года завершится реконструкция площади Павших борцов и территории у вокзала. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки 30 мая.

Как уточнил губернатор, до 12 июня окончательно определятся с местом в Александровском саду, куда перенесут памятник Александру Невскому с площади Павших борцов. Также глава области отметил, что реконструкция площади Павших борцов и территории возле вокзала завершится уже в течение этого года.





В настоящее время на площади Павших борцов демонтируют изношенные покрытие и коммунальные сети, строительная готовность составляет 5%. На привокзальной площади строительная готовность на текущий момент составляет 24%. Кроме того, здесь помимо комплексного благоустройства воссоздают знаменитый фонтан «Детский хоровод». Уже забетонирована чаша, ведется монтаж водонапорного оборудования.

- Это часть проектов, которые входят в десятилетнюю программу развития города, — в этом году они должны получить новое звучание, новую жизнь. Надеюсь и рассчитываю, что жители Волгограда, Волгоградской области, наши гости по-настоящему оценят это все. Очень важно, чтобы это было функционально и в целом влияло на качество жизни людей, - подчеркнул Бочаров.





Напомним, параллельно ведутся работы и в парке Симбирцева. У подножия Мамаева кургана создается мемориальный комплекс, посвященный подвигу защитников Отечества — участников специальной военной операции.

- Все идет в плановом порядке. Корректировки определенные мы, конечно, сегодня внесли, потому что по ходу работ возникают всякие нюансы, которые необходимо учитывать, чтобы объекты, которые мы создаем, были функциональными, качественными, вписывались в архитектуру нашего любимого города, - заключил губернатор.

