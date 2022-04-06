Расследования

На западе Волгограда начали рыть котлован под новую школу на 1000 мест

Расследования 06.04.2022 10:36
06.04.2022 10:36


В Дзержинском районе Волгограда началось строительство новой школы на 1000 мест на улице Шекснинской. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу мэрии, ООО «Трест 7» накануне уже завершило вертикальную планировку участка и приступило к устройству котлована. 

— В работах по выемке грунта под котлован глубиной 4 метра ежедневно заняты порядка 15 рабочих и около 10 единиц спецтехники. Следующим этапом станут фундаментные работы, включающие установку более 1200 свай, — рассказали 6 апреля информагентству в пресс-службе администрации Волгограда. — По окончании строительства в новой школе будут работать 40 классов, многофункциональные спортивные залы, школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотека, лингафонные кабинеты, профильные мастерские и лаборатории, а также современный пищеблок. 

Новое образовательное учреждение на западе Волгограда  будет полностью адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья. Возле школы, которая возводится на участке площадью свыше 25 тысяч квадратных метров, будет оборудован спортивный городок с несколькими площадками, стадионом, беговыми дорожками.

Ранее, напомним, в Кировском районе Волгограда начала работу школа на 800 мест, в Советском — на 1000 мест. Продолжается строительство нового учебного учреждения на 1000 мест в Красноармейском районе, а также школы-тысячника в Ворошиловском районе. 

Фото: администрация Волгограда

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