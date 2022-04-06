С 1 мая волгоградцы смогут подать заявление на новую «детскую» выплату

В Волгоградской области с 1 мая отделения ПФР региона начнут прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет. 8 марта новую меру поддержки анонсировал Президент РФ Владимир Путин.

— Почти 95% заявлений принимается через сервис «Госуслуги». Формы появятся только с 1 мая. При этом назначать пособие будут с 1 апреля, — прокомментировали в пресс-службе ОПФР по Волгоградской области. — То есть, подав заявление после 1 мая, семья получит сумму сразу за два месяца — за апрель и за май, при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.

Специалисты фонда уточнили, что заявление можно подать и в любом отделении в своем районе. На вопросы по новой выплате после 1 мая готовы ответить по телефону горячей линии 96-09-09.

Важным условием для получения пособия является размер дохода семьи. Выплату назначат семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума (11 861 рубль) на человека в Волгоградской области.

От дохода зависит и размер новой выплаты, который может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе, который составляет сейчас 10 831 рубль.