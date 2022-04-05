После ДТП с КамАЗом 28-летний водитель попал в травматологию

Сегодня, 5 апреля, стало известно состояние 28-летнего водителя после ДТП с КамАЗом в Киквидзенском районе Волгоградской области. По предварительным данным ГУ МВД России по региону, автолюбитель на автомобиле ВАЗ-2112 потерял управление и столкнулся с большегрузом. Молодого человека транспортировали в больницу.

— Мужчину госпитализировали в травматологическое отделение Урюпинской ЦРБ, — пояснили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Врачи оценивают состояние мужчины как средней тяжести.

Инцидент произошел на 75 километре трассы Самойловка — Шумилинская в Волгоградской области. Водитель направлялся из станицы Преображенской в сторону Елани.