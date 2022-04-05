В Волгоградской области КамАЗ смял легковушку с водителем

4 апреля примерно в 16.40 в Киквидзенском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием КамАЗа и легкового автомобиля. Есть пострадавший.

— По предварительной информации, 28-летний водитель за управлением автомобилем ВАЗ-2112 двигался со стороны станицы Преображенской в направлении Елани, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе областного главка МВД. — На 75 километре трассы Самойловка — Шумилинская мужчина потерял управление, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной КАМАЗ-65117 под управлением 42-летнего водителя.

По уточненным данным ГУ МВД по региону, в результате дорожной аварии водителя легковушки госпитализировали.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

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