Происшествия

В ночном пожаре пострадали двое жителей Волгограда

Происшествия 05.04.2022 11:14
05.04.2022 11:14


4 апреля поступил сигнал о возгорании частного деревянного дома в Краснооктябрьском районе Волгограда. Горела обрешетка кровли на площади в 60 «квадратов».

— Сигнал поступил дежурному в 23.29. Расчеты 2-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 23.43, — пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. 

По информации от экстренных служб, в огне пострадали 74-летняя женщина и 52-летний мужчина. Причину пожара установит экспертиза.

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Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области. 

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