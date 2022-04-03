Заброшенный Дом печати в Волгограде сняли с торгов









Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области передумал продавать помещения пустующего Дома печати на улице Коммунистической, 11 в центре Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», сообщение об отмене продажи государственного имущества без объяснения причин появилось на сайте облкомимущества на следующий день после объявления аукциона.

Как ранее сообщало информагентство, помещения выставлялись на торги по начальной цене в размере почти 86,3 млн рублей. В эту сумму оценили 15 помещений общей площадью более 5000 кв. м.

Результаты аукциона должны были подвести 12 мая.

Напомним, что разрушающееся здание Дома печати и раньше выставлялось на продажу. Предыдущий аукцион проводился 18 октября 2021 года. Тогда не было подано ни одной заявки и торги признали несостоявшимися.

Примечательно, что избавиться от малоликвидного имущества администрация Волгоградской области пытается уже пять лет. Изначально объект недвижимости выставлялся на торги за 40 млн рублей, затем цена неоднократно снижалась.

13-этажный Дом Печати, построенный в 1960 году рядом с железнодорожным вокзалом Волгоград-1, является объектом культурного наследия регионального значения. Здание, в котором в советское время и вплоть до 2000-х годов, располагались редакции местных газет, уже долгие годы обесточено, не отапливается и постепенно разрушается.



