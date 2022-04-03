Заброшенный Дом печати в Волгограде сняли с торгов

Экономика 03.04.2022 09:29
03.04.2022 09:29
Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области передумал продавать помещения пустующего Дома печати на улице Коммунистической, 11 в центре Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», сообщение об отмене продажи государственного имущества без объяснения причин появилось на сайте облкомимущества на следующий день после объявления аукциона.
Как ранее сообщало информагентство, помещения выставлялись на торги по начальной цене в размере почти 86,3 млн рублей. В эту сумму оценили 15 помещений общей площадью более 5000 кв. м.
Результаты аукциона должны были подвести 12 мая.
Напомним, что разрушающееся здание Дома печати и раньше выставлялось на продажу. Предыдущий аукцион проводился 18 октября 2021 года. Тогда не было подано ни одной заявки и торги признали несостоявшимися.
Примечательно, что избавиться от малоликвидного имущества администрация Волгоградской области пытается уже пять лет. Изначально объект недвижимости выставлялся на торги за 40 млн рублей, затем цена неоднократно снижалась.
13-этажный Дом Печати, построенный в 1960 году рядом с железнодорожным вокзалом Волгоград-1, является объектом культурного наследия регионального значения. Здание, в котором в советское время и вплоть до 2000-х годов, располагались редакции местных газет, уже долгие годы обесточено, не отапливается и постепенно разрушается.
Реклама
В промышленность Волгоградской области за год вложили 65,5 млрд рублей02.04.2022 11:28
Экономика 02.04.2022 11:28
Волгоградцы начали массово искать подработку02.04.2022 10:15
Экономика 02.04.2022 10:15
ВТБ: в марте число операций среднего и малого бизнеса через СБП выросло в полтора раза01.04.2022 16:09
Экономика 01.04.2022 16:09
ВТБ упрощает участие владельцев карт «Мир» в программе лояльности платежной системы01.04.2022 16:06
Экономика 01.04.2022 16:06
Сбербанк выдаст ипотеку на ранее одобренных условиях 10 тысячам заёмщиков социальных категорий01.04.2022 14:57
Экономика 01.04.2022 14:57
Банк «Открытие» продолжит возвращать предпринимателям комиссии за использование Системы быстрых платежей01.04.2022 14:26
Экономика 01.04.2022 14:26
ВТБ поддержит системообразующие предприятия по программе Минпромторга01.04.2022 13:48
Экономика 01.04.2022 13:48
Число сделок с электронной регистрацией на Домклик выросло почти на 50%01.04.2022 13:15
Экономика 01.04.2022 13:15
Сбербанк продолжает прием заявок и выдачу ипотечных кредитов с государственной поддержкой на текущих условиях01.04.2022 11:13
Экономика 01.04.2022 11:13
Подержанные автомобили подорожали почти на 17% в Волгоградской области01.04.2022 09:04
Экономика 01.04.2022 09:04
Россстат сообщил о росте зарплаты в Волгоградской области в 2022 году01.04.2022 08:19
Экономика 01.04.2022 08:19
В Волгограде нашли объяснение космическим ценам на капусту31.03.2022 20:37
Экономика 31.03.2022 20:37
Клиенты Сбера активно поддерживают друг друга, используя сервис Дать в долг31.03.2022 16:07
Экономика 31.03.2022 16:07
Портфель вкладов банка «Открытие» вырос на четверть31.03.2022 15:21
Экономика 31.03.2022 15:21
В Волгоградской области переносятся сроки по уплате налога по УСН31.03.2022 14:09
Экономика 31.03.2022 14:09
Реклама