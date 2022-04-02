Трое взрослых и двое детей пострадали в Волгограде из-за пьяного водителя

Пять человек, включая двоих детей, получили травмы в результате ДТП на улице Героев Тулы в поселке ГЭС на севере Волгограда. Медицинская помощь потребовалась двум водителям, а также пассажирам Renault Sandero – женщине и мальчикам 4 и 8 лет, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
По предварительным данным, в 17.45 напротив дома №13 по улице Героев Тулы водитель Skoda Yeti не выдержал дистанцию до ехавшей впереди Daewoo Nexia и врезался в нее. От удара иномарка выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с Renault Sandero. Прибывшие на место аварии сотрудники ДПС зафиксировали состояние опьянения у виновника ДТП. Пострадавшим оказали первую помощь.