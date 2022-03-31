Общество

Под Волгоградом похоронили найденную мертвой 15-летнюю девочку

Общество 31.03.2022 15:23
31.03.2022 15:23

Сегодня, 31 марта, в Камышине Волгоградской области простились с 15-летней школьницей из села Чухонастовка. Тело девочки пропавшей по пути в школу еще 13 января обнаружили 29 марта в лощине недалеко от родного села. Частично расходы на погребение взяла на себя администрация Камышинского района.

— Похороны прошли сегодня в 13.00 в Камышине. С транспортом помогла администрация района. Часть расходов взяла на себя школа, где училась девочка. В церемонии участвовали только близкие родственники, завуч школы и представители ритуальной службы, — сообщил ИА «Высота 102» собственный источник, знакомый с ситуацией. 

Жители Чухонастовки на похоронах не присутствовали. Также стало известно, что маме погибшей девочке-подростка помогли с оформлением необходимых выплат.

Накануне журналисты ИА «Высота 102» побывали в селе Камышинского района, где произошла трагедия. 

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