Общество

В Волгограде вывезли 10 тонн мусора с заброшенных регоператором площадок

Общество 31.03.2022 12:14
31.03.2022 12:14


В Тракторозаводском районе Волгограда сотрудники районной коммунальной службы навели порядок рядом с домом №33 по улице Дзержинского. Как сообщало ИА "Высота 102" 26 марта, из-за нерегулярного вывоза мусора здесь образовалась зловонная свалка. Ставшую пристанищем бомжей территорию сегодня благодаря генеральной уборке в прямом смысле не узнать. 

— В рамках месячника по благоустройству на севере Волгорграда стартовали работы по приведению в порядок территорий общего пользования и контейнерных площадок во дворах, рассказали 31 марта информагентству в мэрии.  — Одним из первых ликвидировано скопление мусора возле жилых домов по улицам Жолудева и Дзержинского. Всего в Тракторозаводком районе в рамках общегородского месячника по благоустройству планируется очистить от мусора несколько десятков территорий.


В общей сложности с улиц Дзержинского и Жолудева  коммунальщики вывезли более 10 тонн отходов. 

— В течение апреля в порядок будут приведены зеленая зона между трамвайным кольцом и хлебозаводом №4, территория парка «Комсомольский», площадки возле социальных объектов. Коммунальные службы уже приступили к усиленной уборке общественных пространств и придомовых территорий, а завтра – 1 апреля –  в районе будет проведен санитарный час, в котором вместе с работниками коммунальных служб также примут участие сотрудники организаций и учреждений, — добавляют в мэрии. 

В планах у коммунальщиков, кроме уборки скопившегося за зиму мусора: ремонт и установка новых малых архитектурных форм, покос травы, высадка деревьев и кустарников.

Напомним, что региональный оператор по вывозу ТКО «Ситиматик-Волгоград» неоднократно подчеркивал, что занимается уборкой лишь того мусора, который находится в контейнерах. При этом горожане убеждены, что свалки разрастаются из-за нерегулярной уборки.

— Если бы мусор вовремя вывозили, он бы не вываливался из контейнеров и благополучно вывозился бы на полигоны, — говорит житель Тракторозаводского района Максим Кашин. — Но регулярной уборки нет, а регоператор, по-моему, занимает выгодную для себя позицию, вынуждая коммунальщиков устранять его огрехи. 

Редакция информационного агентства продолжает прием жалоб от читателей на плохую уборку мусора. Присылайте фото и точные адреса. Мы приедем, проверим и обязательно доведем информацию до представителей «Ситиматик-Волгоград».

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