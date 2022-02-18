В Волгограде регоператора оштрафовали за нерегулярный вывоз мусора





ООО «Ситиматик-Волгоград» оштрафовано на 125 тысяч рублей за нарушение графика вывоза мусора в частном секторе. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, поводом для разбирательства послужила жалоба жителя Краснооктябрьского района, который пожаловался на то, что мусор с территории частного сектора на улице Менделеева около дома №107/2а вывозится нерегулярно.

В связи с выявленными нарушениями постановлением Центрального районного суда Волгограда ООО «Ситиматик-Волгоград» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.35. КоАП РФ «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления» в виде штрафа. Постановление не вступило в законную силу, уточнили в ведомстве.



