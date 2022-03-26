Общество

«Регоператор сбежал с Чубайсом?»: жители Волгограда платят бомжам за уборку мусора

Общество 26.03.2022 07:30
26.03.2022 07:30


С наступлением теплых дней на редакцию ИА «Высота 102» обрушился шквал сообщений от читателей. Волгоградцы наперебой жалуются на многочисленные свалки на улицах частного сектора и во дворах многоквартирных домов. Тонны отходов до недавних пор скрывались под снежным покровом, но весна обнажила недоработки регоператора. «За что мы платим деньги?» «Кто решил, что мы должны жить в окружении свалок?» «Почему мусор не вывозится по несколько недель?» - эти и масса других вопросов ежедневно приходят в редакцию. Чтобы подтвердить или опровергнуть слова читателей мы решили провести собственный рейд по районам города. 


Заехав в Тракторозаводский район, мы не тратим много времени на поиски. Живописнейшая свалка, она же — пристанище бомжей, богато развернулась в районе дома №33 по улице Дзержинского, откуда не раз приходили жалобы волгоградцев. Уже при подъезде к многоквартирному дому в нос бьет едкий запах гнили. «Ароматный» шлейф, как мы убедились, накрывает весь спальный квартал на севере Волгограда. Разодранные собаками пакеты с мусором, покрышки и обломки старой советской мебели чего здесь только нет.  

Слова волгоградцев, направлявших сообщения в редакцию с жалобами на этот двор, охотно подтверждают местные обитатели. Как рассказали трое устроившихся среди мусора бомжей, специализированную технику «Ситиматик-Волгоград» здесь видят, как говорится, по большим праздникам. Но нашим собеседникам это даже на руку.  

— Мы здесь постоянно обитаем. Уже месяц мусор не вывозится точно, — рассказывает мужчина по имени Сергей. — Жильцы дома иногда нам платят, чтобы мы хотя бы убирались вокруг. И нам на пропитание есть, и людям хорошо окружающим. 


В Краснооктябрьском районе также оказалось немало забытых регоператором мест, заваленными мусором. К примеру, в частном секторе на улице Хользунова неподалеку от Вишневой балки сразу две площадки для отходов, которые по словам местных жителей, уже несколько месяцев не вывозились службами. 

— Мусор вывозят очень редко, особенно крупногабаритный. Службы могут приезжать раз в 3-4 месяца, когда уже все вываливается  едва ли не трамвайные пути. Однако даже после их уборки все-равно остается мелкий мусор, который ветром разносится по всему частному сектору, — говорит жительница улицы Хользунова Марина Ухваткина. — Где вообще этот ваш «Ситиматик»? Сбежал вместе с Чубайсом? 


Проходим чуть далее и в этом же частном секторе - на улице Хрустальной - видим еще одну свалку, разросшуюся вокруг бункера для сбора отходов. Стоит это «великолепие» прямо по среди проезжей части и, безусловно, не может быть незамеченным сотрудниками «Ситиматик-Волгоград» в случае, если они сюда заезжают.  


В Краснооктябрьском районе возле дома №44 по улице Штеменко контейнеры для мусора оказались пусты, но все то, что вывалилось из них раньше и успело смешаться с землей, а затем промерзнуть под снегом, сегодня оттаивает, смердит и портит настроение местным жителям.  

— Никогда такого не было, чтобы у нас убирали мусор систематически. Я живу в этом доме уже 30 лет, и всегда были сложности с вывозом мусора, — поведала журналистам пенсионерка Людмила Верескова.  За последние годы ситуация никак не улучшилась. 

Корреспонденты информагентства продолжат инспекции районов, а вы можете присылать проблемные адреса сообщениями на указанный номер.


Напомним, ранее региональный оператор «Ситиматик-Волгоград»  отправлял дачников СНТ «Конструктор» на острове Сарпинский складировать мусор для последующего вывоза на другой берег Волги, при этом плату за вызов "от дома" с волгоградцев продолжали взымать. Также компанию не раз штрафовали за нерегулярный вывоз мусора с частных секторов. Помимо этого, компания была замечена и в скандальных историях – организация требовала оплату за вывоз с 225 «мертвых душ» в Волгоградской области.

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