Банк «Открытие» обновляет условия по программе лояльности МАКС для клиентов Private

Экономика 31.03.2022 11:29 Новости компаний
31.03.2022 11:29 Новости компаний
Открытие Private Banking упрощает условия по программе лояльности МАКС, начиная с 1 апреля. Теперь для получения максимального кешбэка клиентам достаточно выполнить всего два условия вместо трех.
При выборе категории «за все» клиенты смогут получить до 4% кешбэка: 3% за все покупки при поддержании статуса Light Private или Private, и еще 1% за все покупки при поддержании POS-оборота по карте от 250 000 рублей.
Для клиентов, выбравших начисление кешбэка в отдельных категориях – «МАКСимум от красоты и здоровья», «МАКСимум от кафе и ресторанов», «МАКСимум от путешествий» или «МАКСимум от транспорта» – кешбэк составит 9%. Начисляться он будет следующим образом: 3% кешбэка клиенты будут получать за все покупки при поддержании статуса Light Private или Private, 6% – за покупки в выбранной категории при поддержании POS-оборота по карте от 250 000 рублей.
Лимиты по начислению бонусов остаются без изменений: для клиентов со статусом «Light Private» – до 15 000 бонусных рублей; для клиентов со статусом «Private» – до 30 000 бонусных рублей.
Подробнее ознакомиться с обновленными условиями программы лояльности МАКС для клиентов Открытие Private Banking можно на сайте банка.
Реклама
В Волгоградской области переносятся сроки по уплате налога по УСН31.03.2022 14:09
Экономика 31.03.2022 14:09
«Наши бычки и тёлочки не хуже заграничных»: волгоградский фермер рассказал о ценности отечественной мраморной говядины31.03.2022 10:41
Экономика 31.03.2022 10:41
ВТБ бесплатно застрахует детей во время летнего отдыха31.03.2022 10:36
Экономика 31.03.2022 10:36
В Волгоградской области разработали меры по защите экономики от санкций31.03.2022 09:50
Экономика 31.03.2022 09:50
ВТБ на четверть увеличил продажи ипотеки в первом квартале31.03.2022 08:42
Экономика 31.03.2022 08:42
В Волгоградской области на 15 копеек подешевело дизтопливо31.03.2022 08:04
Экономика 31.03.2022 08:04
Дешево и сердито: чиновники нашли в Волгограде мыло и зубную щетку по 15 рублей30.03.2022 19:26
Экономика 30.03.2022 19:26
Дороже ананасов: цена на соцкапусту бьет рекорды в магазинах Волгограда30.03.2022 16:51
Экономика 30.03.2022 16:51
Банк «Открытие»: Олимпийские чемпионы примут участие в Югорском лыжном марафоне30.03.2022 15:44
Экономика 30.03.2022 15:44
Сбер расширил ипотеку для самозанятых30.03.2022 15:12
Экономика 30.03.2022 15:12
Волгоградцев предупредили об ответственности за покупку валют на «сером» рынке30.03.2022 14:37
Экономика 30.03.2022 14:37
ВТБ продал первую тонну золотых слитков30.03.2022 12:41
Экономика 30.03.2022 12:41
Из кожи лезут: в феврале Волгоградская область нарастила выпуск продукции30.03.2022 12:17
Экономика 30.03.2022 12:17
ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго принял участие в Дне открытых дверей филиала НИУ «МЭИ»30.03.2022 11:35
Экономика 30.03.2022 11:35
ВТБ: продажи ипотеки с господдержкой могут вырасти на 40% после модернизации программы30.03.2022 10:16
Экономика 30.03.2022 10:16
Реклама