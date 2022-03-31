Банк «Открытие» обновляет условия по программе лояльности МАКС для клиентов Private





Открытие Private Banking упрощает условия по программе лояльности МАКС, начиная с 1 апреля. Теперь для получения максимального кешбэка клиентам достаточно выполнить всего два условия вместо трех.

При выборе категории «за все» клиенты смогут получить до 4% кешбэка: 3% за все покупки при поддержании статуса Light Private или Private, и еще 1% за все покупки при поддержании POS-оборота по карте от 250 000 рублей.

Для клиентов, выбравших начисление кешбэка в отдельных категориях – «МАКСимум от красоты и здоровья», «МАКСимум от кафе и ресторанов», «МАКСимум от путешествий» или «МАКСимум от транспорта» – кешбэк составит 9%. Начисляться он будет следующим образом: 3% кешбэка клиенты будут получать за все покупки при поддержании статуса Light Private или Private, 6% – за покупки в выбранной категории при поддержании POS-оборота по карте от 250 000 рублей.

Лимиты по начислению бонусов остаются без изменений: для клиентов со статусом «Light Private» – до 15 000 бонусных рублей; для клиентов со статусом «Private» – до 30 000 бонусных рублей.