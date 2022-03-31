В гостинице «Старт» в Волгограде нашли мертвой беженку из Луганска

В Волгограде в гостинице «Старт» в ночь с 30 на 31 марта нашли мертвой 61-летнюю женщину. Как стало известно ИА «Высота 102», женщина проживала в гостинице после прибытия из Луганской Народной Республики.

По сведениям источника информагентства в экстренных службах, тело беженки в гостиничном номере обнаружила ее дочь. Прибывшая на место скорая лишь констатировала смерть женщины.

— Насколько известно, по прибытии в Волгоград у женщины 1961 года рождения был диагностирован коронавирус, — сообщил собеседник ИА "Высота 102". — После постановки диагноза была госпитализирована в больницу города Волжского, оттуда была переведена в больницу №5 5 больнице Волгограде. Благополучно выздоровев проходила реабилитацию в больнице №25 в Волгограде.

По неподтвержденной пока информации накануне смерти женщине вызывали скорую помощь. 61-летняя беженка жаловалась на проблемы с ЖКТ, однако в больницу ложиться не стала.