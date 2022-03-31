В Волгоградской области на 15 копеек подешевело дизтопливо

В Волгоградской области по данным на 27 марта стоимость солярки снизилась на 15 копеек и составляет сейчас 53, 45 рубля за литр. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, при этом средняя стоимость бензина в регионе выросла на копейку – до 51, 17 рублей. На копейку подешевел бензин марки АИ-92 (47,88 рубля). При этом цена на бензин АИ- 95 и АИ-98 осталась прежней – 53,15 и 57, 89 рубля за литр соответственно.