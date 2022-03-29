В Волгоградской области сохраняется низкий уровень безработицы



На одного безработного в Волгоградской области приходится по четыре вакантных места, что говорит о низком уровне безработицы в регионе. Сотрудники простаивающих предприятий получают необходимые выплаты из бюджетов своих организаций либо среднюю заработную плату, социальные обязательства выполняются, сообщили в региональном комитете труда и занятости.

По словам председателя облкомтруда Дмитрия Локтионова, уровень регистрируемой безработицы находится на историческом минимуме. По сравнению с уровнем безработицы по России (0,7%), Волгоградская область занимает третье место (0,5%), в ЮФО – делит второе с Краснодарским краем. На первом месте находится Севастополь.

– Пока в настоящий момент никаких проявлений внешнеэкономических санкций на рынке труда мы не выявляем, – отметил Локтионов. – Вакансий в настоящий момент достаточно, и в настоящий момент их количество 33 тысячи. Этого вполне достаточно для того, чтобы перераспределить трудовые ресурсы и для того, чтобы люди не потеряли работу.

Председатель профильного комитета добавил, что в Волгоградской области уровень безработицы за последнее время упал с 6700 до 5900 человек. Таким образом, подчеркнул Локтионов, процессы, связанные с геополитической ситуацией, не повлияли на рынок труда в регионе. Лишь несколько предприятий по решению учредителя прекратили свою деятельность, но при этом работодатели соблюдают все требования Трудового кодекса.

– На 25 марта 2022 года в Волгоградской области было открыто порядка 32,5 тысяч вакансий, то есть на 23 безработных у нас 100 вакансий, – сказал Дмитрий Локтионов. – В настоящий момент востребованность в трудовых кадрах очень и очень высока в Волгоградской области. И пока еще, я надеюсь, что и в дальнейшем, проявляется очень большой дефицит в кадрах.

При этом, напомнили в облкомтруда, власти поддерживают предприятия в Волгоградской области в непростой период и проводят ряд мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. В частности, правительство РФ выделило региону из резервного фонда полмиллиарда рублей на содействие занятости населения и поддержку рынка труда в условиях санкций.