«Это был взрыв»: появились подробности ночного происшествия на нефтезаводе в Волгограде

Расследования 27.03.2022 11:27
27.03.2022 11:27
Стали известны подробности ЧП, которое случилось сегодня ночью в Тракторозаводском районе. Как рассказал ИА «Высота 102» заместитель руководителя Тракторозаводского следственного отдела СУ СК по Волгоградской области Василий Соловьев, трагедия произошла на территории предприятия «Русхимпром», которое занимается производством смол. В масляной комнате, где в это время находился рабочий, глубокой ночью раздался мощный взрыв.
- Взрывная волна была в радиусе 9 метров, - пояснил Василий Соловьев. – Личность погибшего пока опознать не удалось – он сгорел практически полностью.
Что явилось причиной взрыва, пока неизвестно – проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Руководство предприятия также не может ответить на вопрос, что могло произойти ночью на заводе.
Между тем, сегодня в ГУ МЧС по Волгоградской области заявили о том, что на территории предприятия произошел пожар в помещении насосной станции из-за разгерметизации вакуумного насоса и разлива масла площадью в 300 квадратных метров. Огонь, как утверждают в ведомстве, удалось погасить за 16 минут. Сообщалось о смерти 46-летнего работника предприятия.
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