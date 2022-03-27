«Это был взрыв»: появились подробности ночного происшествия на нефтезаводе в Волгограде





Стали известны подробности ЧП, которое случилось сегодня ночью в Тракторозаводском районе. Как рассказал ИА «Высота 102» заместитель руководителя Тракторозаводского следственного отдела СУ СК по Волгоградской области Василий Соловьев, трагедия произошла на территории предприятия «Русхимпром», которое занимается производством смол. В масляной комнате, где в это время находился рабочий, глубокой ночью раздался мощный взрыв.









- Взрывная волна была в радиусе 9 метров, - пояснил Василий Соловьев. – Личность погибшего пока опознать не удалось – он сгорел практически полностью.

Что явилось причиной взрыва, пока неизвестно – проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Руководство предприятия также не может ответить на вопрос, что могло произойти ночью на заводе.











