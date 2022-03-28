Экономика

ВТБ запустил функцию определителя номера для входящих звонков

Экономика 28.03.2022 12:55 Новости компаний
28.03.2022 12:55 Новости компаний


Клиентам ВТБ стал доступен сервис «Определитель номера», который позволит узнавать детали о входящем звонке с неизвестного номера прямо во время вызова. Функционал доступен для 8,4 млн пользователей приложении ВТБ Онлайн на платформе Android.
Определитель номера не только покажет, от какой компании поступает звонок, но и отметит, если звонок может быть полезен. Например, «Служба доставки», «Медицинские услуги», «Вероятно, полезный звонок» и другие.
Во время вызова в дополнение к номеру пользователь может увидеть пометку: «Подозрение на мошенничество», «СПАМ! Есть жалобы», «Реклама товаров и услуг», «Возможно, звонок из банка. Не сообщайте свои пароли и коды».
-Безопасность остается одной из приоритетных задач для банка. Мы добавили в ВТБ Онлайн "Определитель номера", чтобы защитить всех пользователей Android - а это 8,4 млн человек от нежелательных и спам-звонков с неизвестных номеров. Таким образом, нашим клиентам станет понятно, стоит ли брать трубку, особенно если это спам-звонок или мошенники. Данные о номере появятся непосредственно в момент входящего вызова, а также сохранятся в истории, если звонок был пропущен. Услуга предоставляется клиентам абсолютно бесплатно, — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
Подключить функцию автоматического определения номера (АОН) можно бесплатно в мобильном приложении ВТБ Онлайн в разделе «Услуги» в одноименном блоке на платформе Android. ВТБ также адаптировал данную опцию для людей с ограничениями здоровья.
Специалисты ВТБ напоминают, что основным инструментом борьбы с мошенниками остается бдительность самого клиента. Если собеседник, позвонивший вам, кажется подозрительным, рекомендуем немедленно прекратить разговор и перезвонить по официальному номеру банка, проверив безопасность средств на своем счете. Также не нужно передавать третьим лицам свою персональную информацию, включая паспортные данные, номер карты, пароли от своего личного кабинета или коды из СМС. Одними из основных инструментов борьбы с телефонными мошенниками или социальными инженерами является бдительность самого клиента.

 

 

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