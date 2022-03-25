Экономика

ВТБ получил 5,5 тысячи заявок по государственным кредитным каникулам

Экономика 25.03.2022 15:55 Новости компаний
25.03.2022 15:55 Новости компаний


Розничные клиенты ВТБ с момента начала работы программы государственных кредитных каникул в рамках 106-ФЗ оформили порядка 5,5 тысячи заявок. Об этом в интервью РБК ТВ заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Спрос на программу кредитных каникул сейчас ниже значений, чем в пандемию 2020 года. От общего числа обращений за ними порядка 50% занимает ипотека, 32% – кредиты наличными, оставшаяся часть приходится на кредитные карты и автокредиты.
-Мы за этот месяц получили и удовлетворили примерно 5 500 заявок на кредитные каникулы. Причём мы используем как в пандемию как государственные программы, так и собственные. Разница в том, что государственные программы применяются только в случае, когда доходы заемщика упали на 30% или более, нужны и справки подтверждающие, а мы предоставляем наши собственные программы. Там не требуется никаких справок и никаких подтверждений. Просто реструктурируем кредиты тем заёмщикам, кто обращается. Мы будем это делать, безусловно. Это тоже, конечно, ляжет определенным бременем на доходность, на финансовый результат банка, но это важно сегодня. Людям надо в этом плане помогать, - отметил Андрей Костин.
Заемщики могут оформить кредитные каникулы как в рамках государственных программ, так и по собственной программе ВТБ, которая предполагает упрощенную схему их получения. В рамках нее отсрочку по платежам могут получить клиенты, у которых нет просроченной задолженности по кредитам, независимо от уровня снижения дохода и без подтверждающих документов.
Лимит по кредитам, на которые распространяется отсрочка, соответствует государственным каникулам. В случае, если сумма по кредиту выше значений, предусмотренных 106-ФЗ, физлица могут воспользоваться отсрочкой платежей по расширенной программе ВТБ. В рамках нее суммы потребительских кредитов и автокредитов не ограничены, кредит по ипотеке не должен превышать 20 млн рублей.
Подключить каникулы можно дистанционно в контакт-центре банка, в чат-боте ВТБ Онлайн. Более подробная информация - на сайте банка.

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