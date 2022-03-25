Сало из Крыма вызвало подозрение в волгоградской колонии









Запрещенные предметы и продукты нашли сотрудники ИК-9 в Волгограде в поселках с едой. Подозрения у проверяющих, как сообщили в УФСИН России по региону, вызвала колбаса и сало.

Так, в палке сырокопченой колбасы, которую пытался доставить в волгоградскую колонию житель Таганрога Ростовской области, при тщательном осмотре были обнаружены 27 сим-карт.

А жительница города Керчь республики Крым отправила своему отцу четыре пачки сухих дрожжей, общим весом 158 грамм, спрятав их ухищренным способом в вакуумных упаковках с салом.

В отношении правонарушителей составлены административные материалы. Проводятся проверки.

Фото: УФСИН России по Волгоградской области



