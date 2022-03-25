Экономика

ВТБ стабилизировал клиентопоток в офисах

Экономика 25.03.2022 10:21 Новости компаний
25.03.2022 10:21 Новости компаний


Клиентопоток в офисах ВТБ на этой неделе сократился в 1,5 раза от пиковых значений начала марта. За последние сутки отделения банка посетили около 150 тысяч человек, а всего за последние две недели ВТБ обслужил более 2 млн человек, которые совершили свыше 5 млн операций в сети банка.
На неделе с 9 по 14 марта офисы ВТБ посетило максимальное число розничных клиентов – более 230 тысяч человек ежедневно. Основные вопросы пользователей были связаны с работой карт, мобильных сервисов, условий по действующим кредитам, заявкам по кредитным каникулам, а также оформлению вкладов. При этом уже с середины марта ситуация стабилизировалась, и среднее число розничных клиентов, посещающих отделения, составляет сейчас примерно 150 тыс. человек в день, приближаясь к стандартным значениям.
-Наша сеть работает без ограничений, мы обеспечили бесперебойное обслуживание клиентов даже в пиковые дни конца февраля – начала марта. Во-первых, нам удалось оперативно решить наиболее актуальные вопросы клиентов, связанные с работой мобильного банка, действием карт, запуском кредитных каникул, оформлением вкладов и накопительных счетов. Большой интерес вызвал новый вклад в юанях, запущенный 9 марта, на который клиенты уже разместили порядка 1 млрд юаней. Ежедневно в банке открывается более 80 тысяч вкладов и накопительных счетов, всего с начала марта эти продукты оформили более 2 млн человек. Во-вторых, часть персонала головного офиса мы перевели в точки продаж для обслуживания на местах и консультации клиентов. Еще одним фактором стало обслуживание пользователей в режиме 24/7 в контакт-центре ВТБ и наших мессенджерах и чат-ботах, которые за последние недели отработали несколько миллионов обращений. Мы готовы и в дальнейшем оперативно решить все вопросы наших клиентов в полном объеме, - комментирует член правления ВТБ Юрий Андресов.
На сегодняшний день ВТБ обслуживает своих клиентов в почти 1,4 тысячах офисах, которые работают по всей стране. К услугам клиентов также – около 15 тысяч банкоматов и устройств самообслуживания ВТБ, а также дистанционные сервисы ВТБ Онлайн, в том числе – web-версия мобильного приложения.

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