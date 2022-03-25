



Годовая инфляция в Волгоградской области в феврале 2022 года замедлилась до 7,81% по сравнению с 8,07% в предыдущем месяце. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении ЦБ РФ, основной вклад в замедление инфляции внесло снижение спроса и расширение предложения по отдельным видам непродовольственных товаров, а также увеличение объемов производства мясных продуктов и овощей. При этом уровень инфляции в регионе был ниже уровня по Южному федеральному округу (9,16%) и по стране в целом (9,15%).





При этом в ЦБ отметили, что инфляционные тенденции, вызванные усилением внешнего санкционного давления в конце февраля, не успели в полной мере найти отражение в статистике за месяц. По оперативным данным, в конце февраля – начале марта увеличение темпов прироста цен на отдельных рынках определялось изменениями в поведении покупателей и компаний из-за повышения инфляционных ожиданий и роста общей неопределенности, а также ослаблением рубля.









Так, годовой прирост цен на продовольствие в феврале замедлился до 10,71%, тогда как в предыдущем месяце этот показатель составлял 10,93%.

Основной вклад в замедление динамики цен на продовольственные товары внесло снижение темпов роста цен на мясопродукты и плодоовощную продукцию, связанное в том числе с ограничением наценки на социально значимые товары (свинину, курицу, картофель). В феврале по соглашению с Федеральной антимонопольной службой крупная региональная розничная сеть также ограничила цены на эту группу товаров.

Кроме того, восстановилось предложение мясопродуктов на прилавках магазинов благодаря улучшению эпизоотической обстановки – в отличие от прошлого года вспышки птичьего гриппа и африканской чумы свиней в регионах-производителях в феврале текущего года не отмечались. Помимо этого, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Волгоградская область нарастила объем производства мяса кур. Отмеченные факторы определили снижение темпов прироста цен на курицу и свинину.









Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в феврале составил 7,08%, что ниже его значения месяцем ранее – 7,52%.

Действие демпфирующего механизма повлияло на снижение темпов прироста цен на бензин. Восстановление объемов производства после ликвидации аварии на одном из российских заводов привело к замедлению роста цен на газовое моторное топливо.

Интенсивный рост цен на новые и подержанные автомобили иностранных марок в прошлые месяцы повлиял на некоторое охлаждение потребительского спроса, вызвав снижение продаж в феврале, что привело к замедлению роста цен на иномарки в годовом выражении.

Расширение списка препаратов, выдаваемых лечебными учреждениями бесплатно, обусловило снижение спроса на ряд медикаментов. Это стимулировало продавцов пересмотреть цены для поддержания уровня продаж и привело к снижению годовых темпов прироста цен на медицинские товары в регионе.

Услуги





В сфере услуг годовой темп прироста цен в феврале не изменился, оставшись на январском уровне – 3,93%.

В Волгоградской области пик заболеваемости коронавирусом в феврале привел к снижению спроса на санаторно-оздоровительные услуги, что повлияло на снижение темпов роста цен на них.

Помимо этого, в феврале ежегодная индексация санаторно-оздоровительных услуг проведена в меньшем размере, чем годом ранее.

На снижение темпов прироста стоимости абонентской платы за пакет услуг сотовой связи повлиял эффект высокой сравнительной базы: в феврале прошлого года мобильные операторы увеличили стоимость тарифов, в феврале этого года они не пересматривались.

На фоне ослабления рубля в конце февраля увеличился темп прироста цен на услуги зарубежного туризма.





В целом по России инфляционное давление в феврале существенно усилилось, в том числе вследствие резкого изменения внешних условий в последние дни месяца. Ослабление рубля, повышение инфляционных ожиданий домохозяйств привели к всплеску спроса на отдельные группы товаров и услуг. В результате резко повысились цены на бытовую технику и электронику, зарубежные туры. Годовая инфляция увеличилась до 9,15%, месячный прирост потребительских цен – до 1,01% (с поправкой на сезонность), почти сравнявшись с пиковым значением октября 2021 года. По данным недельного наблюдения, в первой декаде марта быстрый рост цен продолжился. Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году, заверили в ведомстве.



