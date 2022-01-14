Общество

С 225 «мертвых душ» в Волгоградской области требовали оплату за вывоз мусора

Общество 14.01.2022 12:18
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14.01.2022 12:18


Перерасчет оплаты за обращение с ТКО в Клетском районе Волгоградской области на сумму более 780 тысяч рублей произведен после вмешательства прокуратуры. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, надзорное ведомство провело проверку законности начисления оплаты за обращение с твердыми коммунальными отходами в этом районе.  
Установлено, к примеру, что сформирован 186 лицевой счет по адресам в станице Клетская, которые в данном населенном пункте отсутствуют. Также установлены факты формирования платежных документов на 39 лиц умерших граждан.
Прокуратурой Клетского района в адрес генерального директора ООО "Ситиматик-Волгоград" внесено представление об устранении выявленных нарушений. По итогам рассмотрения представления принято решение о закрытии 225 лицевых счетов, также произведен перерасчет оплаты за обращение с ТКО.

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