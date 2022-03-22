«Ситиматик-Волгоград» заставили вернуть селянам деньги за невывезенный мусор

Более 5 тысяч рублей вернул региональный оператор по обращению с ТКО «Ситиматик-Волгоград» жителям трех домов в селе Чернозубовка в Иловлинском районе. Компания предоставила селянам услугу по вывозу мусора с нарушениями, которые выявили специалисты инспекции Госжилнадзора Волгоградской области.
Так, с августа 2019 года по июль 2021 года «Ситиматик-Волгоград» вывозил мусор с контейнерной площадки на улице Овражной с большими перерывами. В результате регоператор получил предписание об устранении нарушений и соблюдении обязательных требований действующего законодательства, а также проведении перерасчета жильцам домов №№6, 8 и 12 на сумму 5020,50 рублей.