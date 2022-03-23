Экономика

ВТБ улучшает программу кредитных каникул

Экономика 23.03.2022 12:55 Новости компаний
23.03.2022 12:55 Новости компаний


С 23 марта ВТБ улучшает условия предоставления кредитных каникул для розничных клиентов. Теперь отсрочку по платежам можно получить независимо от уровня снижения дохода и без подтверждающих документов. Каникулы подключаются дистанционно в контакт-центре банка или в чат-боте ВТБ Онлайн, в офис обращаться не нужно. Лимит по кредитам, на которые распространяется отсрочка, соответствует государственным каникулам.
Заемщики ВТБ смогут оформить кредитные каникулы по упрощенной схеме. Клиентам, у которых нет просроченной задолженности по кредитам, не нужно будет предоставлять в банк документы о снижении уровня своего дохода. Максимальный размер кредита на дату выдачи соответствует государственным каникулам 106-ФЗ: по потребительским кредитам или автокредитам без залога составляет 300 тыс. руб., по залоговым автокредитам – 700 тыс. руб., по кредитным картам – 100 тыс. руб. По ипотеке размер кредита для Москвы не должен превышать 6 млн руб., в Московской области, Санкт-Петербурге и регионах, входящих в ДФО, – 4 млн руб., для Ленинградской области и иных регионов – 3 млн руб.
По кредитам наличными можно установить льготный период на 3 месяца, по ипотеке, автокредитам и кредитным картам – на срок до полугода. Подключить каникулы можно дистанционно в контакт-центре банка, в чат-боте ВТБ Онлайн. Для кредитных карт их можно дополнительно оформить через ВТБ Онлайн за пару кликов, для этого в настройках карты надо найти меню «Кредитные каникулы». Программа действует до 30 сентября 2022 года. 
В случае, если сумма по кредиту выше значений, предусмотренных по государственным каникулам, физлица могут воспользоваться отсрочкой платежей по расширенной программе ВТБ. В рамках нее суммы потребительских кредитов и автокредитов не ограничены, кредит по ипотеке не должен превышать 20 млн рублей. Ипотечные заемщики могут также воспользоваться программой ипотечных кредитных каникул, которые доступны в рамках № 353-ФЗ. 
С 9 марта ВТБ поступило порядка 5,5 тысяч заявок от розничных клиентов по государственным каникулам. Спрос на программу ниже значений, чем в пандемию 2020 года. От общего числа обращений за кредитными каникулами чуть около 50% занимает ипотека, 32% – кредиты наличными, 15% – кредитные карты. Оставшаяся часть приходится на автокредиты.
Всем заемщикам, которые могут столкнуться со сложностями при обслуживании кредитов, ВТБ готов оперативно помочь и предложить индивидуальное решение их вопроса. Более подробная информация - на сайте банка.

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