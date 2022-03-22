Расследования

Хранившего в печи полкило героина волгоградца отправили в колонию на 3 года

Расследования 22.03.2022 16:59
22.03.2022 16:59


Волгоградский областной суд ужесточил приговор Александру Набокову, осужденному ранее за покупку и хранение 662 граммов героина. Апелляционная инстанция заменила условный срок на реальный – волгоградец проведет 3 года в колонии общего режима, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Александр Набоков в феврале 2021 года приобрел 133 свертка со смесью, содержащей героин. Оперативники нашли наркотики в печи летней кухни частного дома Набокова и изъяли их. За это преступление Кировский районный суд Волгограда назначил волгоградцу 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком такой же продолжительностью.

Прокуратура оспорила вердикт первой инстанции, и облсуд согласился с доводами гособвинения. Мужчину взяли под стражу в зале суда, приговор ему вступил в законную силу.

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