Экономика 21.03.2022 12:21 Реклама
21.03.2022 12:21 Реклама
Карта Банка Уралсиб вошла в число лучших карт «Мир» с кешбэком по версии портала Bankinform.ru, собравшего лучшие банковские предложения в этом сегменте в 2022 году.
Карта «Мир» Банка Уралсиб с подключенной программой лояльности «Уралсиб Бонус» позволяет получать кешбэк до 3% каждый месяц. Максимальный процент кешбэка легко получить, пользуясь разными продуктами банка. Ведь программа «Уралсиб Бонус» – это конструктор, в котором размер кешбэка зависит только от клиента: можно выполнить любое или все условия в определенном месяце, и соответствующий процент кешбэка будет применен ко всем покупкам* в этом месяце.
Более подробно ознакомиться с условиями программы «Уралсиб Бонус» можно на сайте Банка. Свои вопросы по программе Вы можете задать по телефону «горячей линии» 8-800-250-57-57.
*На ряд операций по оплате покупок и услуг бонусные рубли не начисляются (подробнее в Правилах программы).
Реклама
Сокращений не будет: «Камышинский текстиль» в Волгоградской области продолжит работу в новых условиях21.03.2022 15:09
Экономика 21.03.2022 15:09
Сбер предложил малому бизнесу систему управления торговлей на маркетплейсах за 0 рублей21.03.2022 12:45
Экономика 21.03.2022 12:45
«ЕвроХим-ВолгаКалий» обустраивает комфортное рабочее пространство для своих сотрудников21.03.2022 11:33
Экономика 21.03.2022 11:33
ВТБ удвоил выдачу цифровых карт21.03.2022 11:26
Экономика 21.03.2022 11:26
Банк «Открытие»: замедления роста цен можно ожидать в течение 2-3 недель21.03.2022 11:15
Экономика 21.03.2022 11:15
Сбер уменьшает стоимость обслуживания премиальных пакетов услуг21.03.2022 09:43
Экономика 21.03.2022 09:43
Банк «Открытие» предлагает путешествия по России с кешбэком 20%21.03.2022 09:25
Экономика 21.03.2022 09:25
«Мы не закроемся»: как малый бизнес в Волгограде адаптируется к жизни в условиях санкций20.03.2022 18:13
Экономика 20.03.2022 18:13
Волгоградцы столкнулись с острым дефицитом офисной бумаги20.03.2022 12:50
Экономика 20.03.2022 12:50
ВТБ: ставки по вкладам стабилизируются на уровне 18-20% после решения ЦБ18.03.2022 15:13
Экономика 18.03.2022 15:13
Сбер выдал первые кредиты по льготной программе кредитования Банка России в Поволжье18.03.2022 14:05
Экономика 18.03.2022 14:05
ВТБ начинает продажу золотых слитков18.03.2022 11:13
Экономика 18.03.2022 11:13
Волгоградское УФАС отправило 29 угрожающих писем продавцам продуктов18.03.2022 11:00
Экономика 18.03.2022 11:00
ВТБ: рынок ипотеки ждет перераспределение спроса18.03.2022 10:48
Экономика 18.03.2022 10:48
Бизнес-аудитория в Поволжье показала рост в цифровых каналах Сбера в 2021 году18.03.2022 09:26
Экономика 18.03.2022 09:26
Реклама