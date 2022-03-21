



Комфортное и красивое рабочие пространство для сотрудников Гремячинского горно-обогатительного комбината обустаивает «ЕвроХим-ВолгаКалий».

К благоустройству территории и оформлению помещений в соответствии с высокими стандартами компании «ЕвроХим» предприятие приступило сразу же после завершения строительства и технического оснащения цехов и корпусов.

Сначала Гремячинский комбинат позаботился о создании эстетически привлекательного и яркого производственного интерьера для коллектива горнорабочих. И первое художественное преображение произведено в помещении стволовой клети, которая представляет собой лифт для перемещения сотрудников в выработки рудника.





Следующим этапом стало оформление лабораторий централизованного отдела технического контроля – испытательного центра «ЕвроХим-ВолгаКалия».

Художники расписали помещения центра картинами, изображающими рабочие процессы. Центральным мотивом стало отображение главного ресурса и ценности предприятия – людей, которые трудятся на реализации одного из самых масштабных производственных проектов современности.

Интересные художественные решения в стиле граффити и креативное отображение людей труда не просто украшают помещения лабораторий, но и создают позитивный настрой и мотивируют на работу. Нестандартное оформление производственных интерьеров Гремячинского ГОКа в полной мере решает главную задачу – создание привлекательного рабочего пространства, хорошего настроения и творческого стимула в коллективе сотрудников.



