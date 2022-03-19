



Волгоградский «Ротор» сегодня проиграл клубу «Акрон» из Тольятти. Как сообщает ИА «Высота 102», игра прошла на выезде, в Жигулевске. Волгоградцы уступили со счетом 0:1.



В начале матча преимуществом владели хозяева. Они взяли мяч под свой контроль и не давали «Ротору» возможности провести свои атаки. Только лишь на 30-ой минуте волгоградцы смогли нанести первый опасный удар по воротам соперника. Сергей Макаров пробил рядом со штангой.

Во втором тайме «Ротор» пропустил уже на 52-ой минуте – мяч влетел в ворота после розыгрыша штрафного. На 62-ой минуте судьи приняли спорное решение, отменив гол «Ротора» из-за офсайда. Мяч в сетку ворот отправил Аслан Дудиев. В дальнейшем у «Ротора» так и не получилось оказать сильное давление на соперника, которое позволило бы сравнять счет.

Это уже восьмое поражение подряд «Ротора» в первенстве ФНЛ и 15-ая игра без побед волгоградского клуба."Ротор" сейчас занимает 18-ое место из двадцати позиций в турнирной таблице ФНЛ. Следующая игра пройдет 26 марта на "Волгоград Арене" с "Нефтехимиком" из Нижнекамска.

