Волгоградцы пожаловались на сбои в работе соцсети «ВКонтакте»

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» из Волгограда сообщают о проблемах в работе сайта и мобильного приложения. Об этом свидетельствуют данные веб-сервиса Downdetector, которые собирает отчеты о сбоях и отключениях востребованных интернет-ресурсов, сообщает ИА «Высота 102».
Согласно живой карте сбоев и отчетов о проблемах, обращения поступили не только из Волгограда, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Екатеринбурга, Челябинска и других городов России. Проблемы с доступом «ВКонтакте» возникли также в Болгарии.
На официальной странице социальной сети в «ВКонтакте» и на сайте о проблемах, как и о причинах сбоев не сообщается. На момент публикации «ВКонтакте» работает стабильно.